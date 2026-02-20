El alcalde de Alfafar apoya a un menor sin nacionalidad que puede quedarse sin la beca Amancio Ortega: "No puede ser que un joven con talento pierda esta oportunidad"
El ayuntamiento solicita agilizar la nacionalización del adolescente, que ha ganado una beca para estudiar en Canadá, pero carece de pasaporte español
S. G.
El alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, ha mostrado su apoyo institucional a un joven vecino del municipio que ha sido seleccionado para la beca de la Fundación Amancio Ortega, una ayuda educativa que le permitirá cursar estudios de Bachillerato en Canadá durante el curso 2026/2027.
El menor, que ha superado con éxito un proceso altamente competitivo a nivel nacional, se encuentra actualmente en situación de apatridia, con su expediente de nacionalidad aún en tramitación. Esta circunstancia administrativa pone en riesgo la formalización de la beca Amancio Ortega, ya que uno de los requisitos imprescindibles del programa es disponer de pasaporte español antes del 31 de marzo de 2026 para la gestión de visados y desplazamiento internacional.
Ante esta situación, el alcalde ha emitido una carta de recomendación institucional en la que solicita que, si legalmente fuera posible, se valore la agilización del procedimiento de nacionalidad por concurrir circunstancias excepcionales de carácter educativo, con el fin de que el alumno no pierda esta oportunidad por razones ajenas a su esfuerzo y méritos académicos.
"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano"
“No podemos permitir que un joven que ha demostrado talento, constancia y excelencia académica pierda una oportunidad tan importante por una cuestión puramente administrativa. Desde el ayuntamiento vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para defender la igualdad de oportunidades y el futuro de nuestros jóvenes”, ha señalado el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara.
Desde el Ayuntamiento de Alfafar se subraya que la concesión de esta beca supone "no solo un reconocimiento al esfuerzo y la madurez personal del alumno, sino también un motivo de orgullo para todo el municipio, que vería a uno de sus estudiantes representando a Alfafar en un programa educativo internacional de primer nivel".
El consistorio ha reiterado su implicación con la educación, la justicia social y el apoyo al talento joven, al confiar en la sensibilidad y colaboración de las administraciones competentes para que este caso pueda resolverse favorablemente y el alumno no vea truncado su futuro académico por una cuestión meramente administrativa.
