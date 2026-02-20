Art al carrer de Picanya presenta su nuevo cartel de Visa Promig

El feminismo volvió a ser protagonista sobre el escenario del Centro Cultural de Picanya este jueves gracias a Dones de Picanya. El Festival Art al carrer presentó antes sus socias, artistas y vecindario su decimocuarta edición, con renovada imagen, la que ha plasmado la artista Visa Promig, autora del cartel.

María Luisa Bernaldo de Quirós Fernández, nombre de la mujer que hay detrás de Visa Promig, fue una de las homenajeadas en la gala de presentación. Fue la periodista Laura Sena la encargada de presentarla y recibió de manos de Xelo Sánchez, presidenta de Dones de Picanya, un cuadro con su cartel. Visa Promig es técnica superior en promoción de la Igualdad de Género y tiene formación en prevención del abuso sexual infantil y la violencia de género. Creadora y diseñadora de contenidos coeducativos y campañas de sensibilización, destaca por ejemplo su campaña de sensibilización y pedagogía frente al consumo de pornografía en menores y jóvenes para el Ayuntamiento de Alicante.

Las artistas de Art al Carrer. / Dones de Picanya

Una total de 36 obras, 18 de artistas individuales y otras tantas realizadas por 10 colectivos, expondrán sus obras colgadas en los balcones de Picanya, que se inaugurará este sábado 21 de febrero, a las 11 horas, en el carrer Sant Francesc y que permanecerá hasta el 12 de febrero. África Abril, David de Limón, Inma Ricart y Anna Casaban, Inma Liñana, La Nena Wapa Wapa, Mar Caballero, que se estrena este año, María Escalona y Alba García, Mho Dueñas, Tamoji, Gary, Maria Jesús Iglesias, Andrés Pérez, Inma Alabajos, Via Promig, Vitoria Navarro, Maria Dolores Grau, Emilse Adriana Caggiano y Transi González, han contribuido a fomentar la igualdad con su arte en Picanya. En cuanto a las obras colectivas, destaca la participación por primera vez del IES Penyagolosa, de Castelló, que presenta cinco obras. Importantísimo como siempre las obras de centros escolares, incluso desde Infantil, como La Gavina, IEs enric Valor, CEIP Baladré, CEIP Ausiàs MArch, IES ANdreu Alfaro, La Mandarina, o la EPA de Picanya y de Clases de Pintura.

Dones de Picanya. / Dones de Picanya

Todos ellos fueron también homenajeados en el centro cultural de Picanya: "Damos las gracias a los y las artistas por regalarnos su creatividad, su tiempo, y esas obras, que nos hacen tanto pensar y que son el reflejo de la vida cotidiana que tenemos las mujeres en este momento. También quiero dar las gracias a los vecinos y vecinas que nos prestan sus balcones para este evento. ¡Les deseamos un feliz Art al carrer!", señala la presidenta de Dones de Picanya, Xelo Sánchez.

La humorista María Juan fue la encargada de llevar el acto en clave de humor, y para acabar nada mejor que una foto de familia, con artistas y socias. En esta ocasión, el Premio Bárbara Almenar Tarazona se librará y entregará en otro evento en el mes de abril.