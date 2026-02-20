Dimite la portavoz del Partido Popular de Massanassa, Marta Ramón

Marta Ramón ha presentado su dimisión como concejala del Partido Popular en Massanassa por motivos personales. Este era el segundo mandato de Marta Ramón, quien dirigía una de las áreas más importantes del gobierno popular que engloba Cultura, Fiestas, Participación Ciudadana, Transparencia, Bienestar Social, Personas Mayores e Igualdad e Infancia. Además, ostentaba la portavocía del PP en el pleno y era segunda teniente Alcalde.

«Le hemos dicho que es una hasta luego. Ha visto necesario parar, hay que tener en cuenta que hemos pasado momentos muy duros con la dana, pero hemos estado encantados de tenerla en nuestro equipo», señala el alcalde Paco Comes, quien apunta que su dimisión pasará por pleno la próxima semana.

«Acaba mi tiempo en l’Ajuntament. Tiempo que he vivido de manera intensa y dando todo lo que he podido de mí. Ahora toca descansar», ha señalado Marta en algunos grupos de trabajo municipal.

La dimisión pasará por el próximo pleno, que se celebra la próxima semana y en al queno está asegurada la presencia de la concejala para despedirse. Ahora toca buscar quién asumirá su acta. En la lista presentada en las pasadas elecciones, había tres exconcejales con experiencia como son Israel Alfonso, Begoña Nieva o José Luis Iraola. "Analizaremos la situación porque han pasado tres años y han podido cambiar las circunstancias de cada uno", señala Comes, quien no aclara si el sustituto de Marta Ramón asumirá sus áreas o se repartirán entre otros ediles: "Como alcalde, al final soy responsable y estoy al tanto de cada área, ya distribuiremos", señala. Tampoco le preocupa a Comes quien asumirá la portavocía: "Yo he optado por dar voz a cada concejal para tratar su área. Aunque sobre el papel era Marta, a veces también era Patricia o el edil encargado del área donde se trataba el asunto", concluye.