Las Fallas de Paiporta premian el valenciano: galardones de hasta 700 euros por su uso
La Agencia de Promoción del Valenciano también premiará el monumento más igualitario, así como el uso de la lengua en actividades como la cabalgata del ninot
S. G.
El uso del valenciano en las Fallas de Paiporta puede tener premio. Por décimo año, la Agencia de Promoción del Valenciano Aviva Paiporta galardonará el uso de la lengua en los monumentos falleros, así como en la cabalgata del ninot y los llibrets. Además, Aviva también premiará a la falla más igualitaria de la localidad. Las cuantías económicas de estos galardones, que también van acompañados de un banderín acreditativo, se han incrementado sustancialmente en este 2026, primeras celebraciones falleras tras la parada motivada por la dana de octubre de 2024.
En concreto, el premio al uso del valenciano en el monumento grande está dotado con 700 euros, frente a los 500 de 2024. El monumento infantil con mejor uso del valenciano recibirá 500 euros, frente a los 300 de anteriores celebraciones. Por último, la comisión que obtenga el premio de Aviva en la cabalgata del ninot tendrá una gratificación de 700 euros, frente a los 500 de la última edición.
300 euros para la falla más igualitaria
Dentro de los premios que otorga Aviva a las fallas de Paiporta también se incluye la categoría de falla más igualitaria. En la última convocatoria, la comisión ganadora recibía un banderín acreditativo, mientras que este año el premio está dotado con 300 euros.
La concejala de Educación y responsable de Aviva, Olga Sandrós, ha explicado que “para el Ayuntamiento de Paiporta es tan fundamental el apoyo a las fiestas más genuinamente valencianas, las Fallas, como al uso del valenciano”. Por ello, ha añadido Sandrós, “hemos incrementado la partida presupuestaria en este 2026 para unos galardones que están plenamente consolidados tras 10 años desde su creación”.
La convocatoria de los premios se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), momento a partir del cual se habilitará el trámite para poder presentarse. Las personas responsables de las comisiones falleras recibirán una notificación para poder facilitar toda la documentación necesaria si desean participar en la convocatoria.
Uso y calidad del valenciano
Las bases reguladoras establecen que la concesión de los premios valorará especialmente el uso y la calidad del valenciano en los textos y leyendas de los monumentos, llibrets y cabalgatas. El jurado se constituirá una vez finalice el plazo de presentación de solicitudes y verificará que la documentación aportada se ajusta a las bases antes de emitir su veredicto, que quedará recogido en acta y se hará público en el acto de entrega de premios de las comisiones falleras.
Los criterios de valoración incluyen la corrección lingüística y la cantidad de textos, con hasta diez puntos; la calidad literaria, con un máximo de cinco puntos; el ingenio y la sátira, con hasta cinco puntos; así como la coherencia intertextual del conjunto, con idéntica puntuación. Además, se valorará con hasta cinco puntos el uso de la igualdad y la inclusión en el conjunto de la comisión fallera. Las puntuaciones otorgadas por cada miembro del jurado deberán estar debidamente motivadas.
Una vez calculada la media aritmética de cada comisión, se adjudicarán los premios según el orden de puntuación obtenida y, en caso de empate, se aplicará el orden de prelación establecido en los criterios de valoración.
