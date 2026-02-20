Foios estrenará en marzo una renovada ronda sur: más de dos kilómetros de zona verde

Foios encara la última fase de las obras de reurbanización del paseo Alcalde José Ros Lacruz, unos trabajos que convertirán la parte sur de la ronda de circunvalación del municipio en un trayecto más accesible, más seguro y más verde, sobre todo para las personas que se desplazan a pie y en bicicleta.

Con una inversión de 186.701,31 euros, se prevé que antes de que acabe el mes de marzo esté ya finalizado el jardín lineal del paseo Alcalde José Ros Lacruz (ronda sur), con aceras nuevas, un carril bici continuo adecuado y mucha sombra con nuevos árboles, después de la reparación del pavimento afectado por el deterioro que habían provocado las raíces de los ficus anteriores.

Además, con esta intervención en esta vía esencial que conecta el norte y el sur de Foios, se está trabajando en la adecuación de los pasos de peatones con criterios de accesibilidad universal y en la conexión de los sistemas de riego, así como un alumbrado eficiente. El resultado será un paseo verde de más de dos kilómetros a lo largo de la localidad, como una de las grandes apuestas del consistorio para fomentar una movilidad sostenible y un entorno urbano más agradable.