Foios estrenará en marzo una renovada ronda sur: más de dos kilómetros de zona verde

Las obras de reurbanización del paseo Alcalde José Ros Lacruz, con un presupuesto de casi 187.000 euros, incluyen la creación de un jardín lineal y la adecuación de pasos peatonales para mejorar la movilidad sostenible

Obras en la ronda sur de Foios.

Obras en la ronda sur de Foios. / A. F.

S. G.

Foios

Foios encara la última fase de las obras de reurbanización del paseo Alcalde José Ros Lacruz, unos trabajos que convertirán la parte sur de la ronda de circunvalación del municipio en un trayecto más accesible, más seguro y más verde, sobre todo para las personas que se desplazan a pie y en bicicleta.

Con una inversión de 186.701,31 euros, se prevé que antes de que acabe el mes de marzo esté ya finalizado el jardín lineal del paseo Alcalde José Ros Lacruz (ronda sur), con aceras nuevas, un carril bici continuo adecuado y mucha sombra con nuevos árboles, después de la reparación del pavimento afectado por el deterioro que habían provocado las raíces de los ficus anteriores.

Noticias relacionadas

Además, con esta intervención en esta vía esencial que conecta el norte y el sur de Foios, se está trabajando en la adecuación de los pasos de peatones con criterios de accesibilidad universal y en la conexión de los sistemas de riego, así como un alumbrado eficiente. El resultado será un paseo verde de más de dos kilómetros a lo largo de la localidad, como una de las grandes apuestas del consistorio para fomentar una movilidad sostenible y un entorno urbano más agradable. 

