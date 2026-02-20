Las obras del futuro centro de día en Villa Amparo avanzan a buen ritmo en Paiporta

Las obras de Villa Amparo en Paiporta, que albergará un centro de día, avanzan. El alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, junto a la vicealcaldesa, Marian Val, y el concejal de Reconstrucción y Movilidad Urbana, Alejandro Sánchez, han visitado las obras del emblemático edificio, acompañados por el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino, y la dirección de obra.

Durante la visita, la delegación institucional ha podido comprobar de primera mano el avance de los trabajos del que será el futuro Centro de Día de Paiporta, una infraestructura muy esperada por las personas mayores del municipio y sus familias, que permitirá mejorar la atención y los servicios de proximidad.

El proyecto cuenta con una inversión total de 2.182.460 euros y está previsto que finalice en los próximos meses. Esta actuación reforzará la red pública de recursos sociosanitarios y ampliará los servicios de atención y cuidado disponibles en Paiporta. Con esta intervención, el ayuntamiento continúa avanzando en la reconstrucción del municipio y en la mejora constante de los servicios públicos, con especial atención al bienestar de las personas mayores.

60 plazas para mayores

El proyecto de rehabilitación de Villa Amparo ha contado con un presupuesto de 2,1 millones de euros asociados al denominado Plan Convivint de infraestructuras de Servicios Sociales, y contará con una extensión de 1.034 metros cuadrados y dos plantas. En ellos se albergarán alrededor de 60 plazas de atención a los mayores, que aún deben ser equipadas por parte de la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

En la planta inferior se ubicará el acceso principal, el vestíbulo, un comedor y otras salas mientras que en la planta superior se situará la terraza, una sala de rehabilitación, una sala sensorial y otra exterior.

Este proyecto está previsto desde hace años. En 23 de octubre de 2024, solo seis días antes de la dana, se licitaban las obras para rehabilitar este palacete tras tres años de espera, pues el presupuesto de Convivint se aprobó en el año 2021. El pleno aprobó entonces reajustar la anualidad de 2.182.460 euros para convertir el histórico edificio en centro de día.

Esta antigua casa de campo de verano de principios de siglo XX fue propiedad de la familia Olcina antes de pasar a ser propiedad pública. Villa Amparo cuenta con una superficie total de 1.034 metros cuadrados repartidos en dos plantas. En la planta baja, de 526 metros, está previsto que se sitúe el acceso, el vestíbulo, un comedor, la cocina y otras dependencias de servicios. Destacan los 83 metros cuadrados del comedor y la cocina de 21 metros, que cuentan además con un acceso independiente para el personal. En la primera planta, de 498 metros, habrá una sala polivalente de 100 metros, una terraza cubierta de 43 y otra al aire libre de 36, una sala sensorial y una de rehabilitación, entre otras.