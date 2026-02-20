Paterna y Ecovidrio lanzan una campaña con IA para optimizar la recogida selectiva de vidrio y el reciclaje

El Ayuntamiento de Paterna, en colaboración con Ecovidrio, ha lanzado una innovadora campaña de sensibilización ciudadana que incorpora, por primera vez en el municipio, herramientas de inteligencia artificial (IA) y analítica avanzada de datos con el objetivo de mejorar e incrementar la recogida selectiva a través del contenedor verde y mejorar las tasas de reciclado.

Este proyecto pionero permite cruzar datos de recogida de vidrio del municipio con variables sociodemográficas —como densidad de población y niveles de consumo— y su comparación con áreas similares mediante herramientas de IA que detecta zonas con mayor margen de mejora.

Así lo ha anunciado el concejal de Servicios y Control de Barrios, Vicente Sánchez, quien ha explicado que “este el análisis ha identificado un elevado potencial de incremento de recogida en los barrios de Campamento, Santa Rita, Barrio Centro y Alborgí” al mismo tiempo que ha precisado que “esta actuación alcanzará a 12.200 domicilios paterneros”.

A este respecto, el edil ha destacado que “alrededor de 24.200 vecinos recibirán información directa sobre la campaña mediante el envío de cartas a sus domicilios, además de que un equipo de educación ambiental realizará visitas puerta a puerta para explicar los beneficios del reciclaje de envases de vidrio, resolver dudas y fomentar la participación activa de la ciudadanía”.

Durante las visitas, los educadores ambientales también distribuirán bolsas reutilizables para facilitar la separación de residuos en el hogar. Asimismo, se desarrollarán acciones informativas adicionales a pie de calle para reforzar el mensaje habilitando carpas informativas.

Zonas de difícil acceso

Una iniciativa municipal que se suma a la llevada a cabo hace unas semanas con la implantación de contenedores de vidrio de reducido tamaño (denominados cubrecubos), diseñados para zonas de difícil acceso del casco urbano del municipio y 15 contenedores verdes a los ya existentes en la vía pública, ampliando la red municipal disponible hasta alcanzar la cifra de 245 puntos de recogida actuales para facilitar el acceso al reciclaje.

Es por ello que Sánchez ha apelado a la colaboración ciudadana para el reciclaje de vidrio como un ejemplo claro de economía circular además de contribuir con el medioambiente. Y es que los envases depositados en el contenedor verde se reciclan al 100% y pueden transformarse en nuevos envases de forma indefinida sin perder calidad ni propiedades.

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Paterna refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la innovación y la participación ciudadana avanzando hacia un modelo de ciudad más responsable y respetuosa con el medioambiente.