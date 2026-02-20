El IES l'Om de Picassent, desbordado: 1.300 estudiantes y aulas con frío en invierno y calor extremo en verano

"El instituto de Picassent se ha quedado obsoleto y pequeño", afirman desde el Ayuntamiento de Picassent. "Esta es una evidencia que el alumnado y el profesorado del IES l'Om comprueban en el día a día", añaden.

En la actualidad, este centro educativo cuenta con 1.300 alumnos y alumnas, con una previsión de crecimiento continuo para los próximos años. Por eso, desde la concejalía de Educación que dirige Nati Sobrevela, reclaman "desde hace meses" a la Conselleria de Educación la necesidad de abordar la posible ampliación del instituto.

Hace unos meses tuvo lugar un encuentro de las responsables de Educación del consistorio con representantes de conselleria, en concreto la directora territorial de Educación, el responsable de Infraestructuras y el inspector de zona. Entre diferentes aspectos de la actividad escolar de Picassent, se planteó por parte de la concejala la necesidad de ampliación del instituto de Secundaria, aportando un estudio con la situación del centro y diferentes opciones con el ofrecimiento de espacios dotacionales municipales para la ubicación de posible ampliaciones o anexos.

"Desde la conselleria se continúa valorando estas opciones y son conscientes de la imperiosa necesidad de ampliación, aunque no se concreta de momento ni la opción decidida ni los plazos de ejecución", lamentan desde el consistorio.

Ampliar la oferta formativa

Otro de los temas tratados en las reuniones entre ayuntamiento y Generalitat ha sido la necesidad de ampliar la oferta de los ciclos informativos que se imparten en el IES l'Om, con el fin de contar con más opciones temáticas que dan respuesta a la demanda laboral del municipio y la comarca. Según el consistorio, "también se ha trasladado desde la conselleria que se está valorando esta opción".

Episodios extremos de calor y frío

"La situación del acondicionamiento climático en el centro educativo es más que preocupante". La Concejalía de Educación traslada el "escaso aislamiento, la deficiente eficiencia energética, además del lógico deterioro de sus instalaciones provocan episodios de extremo calor en verano, y de mucho de frío en los meses de invierno".

De hecho, el ayuntamiento ha aportado recursos propios para mitigar "esta incómoda situación". Para Nati Sobrevela, “el ayuntamiento continuará trabajando con la conselleria para dar respuesta a estas necesidades vitales, de las cuales espera tener pronto respondida por parte de los responsables de Educación”, señala.