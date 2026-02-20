La policía local de Alaquàs detiene al autor de un robo con violencia en una frutería
El presunto responsable utilizó un arma blanca para intimidar al personal y sustraer el dinero de la caja y los agentes le dieron en alto tras una persecución a pie
Una frutería del municipio de Alaquàs fue objeto de un atraco el pasado sábado 14 de febrero, en un suceso que se saldó con la rápida detención del presunto autor por parte de la Policía Local de Alaquàs. Según fuentes policiales, el robo se produjo mediante la exhibición de una arma blanca, con la cual el individuo habría intimidado el personal del establecimiento para sustraer el dinero de la caja. Después de cometer el atraco, el sospechoso abandonó el lugar corriente.
Varias patrullas de la Policía Local se desplazaron inmediatamente hasta la zona después de recibir el aviso. Durante el operativo de búsqueda, los agentes localizaron un hombre que coincidía con la descripción facilitada mientras huía en dirección hacia el municipio próximo de Xirivella.
Los policías iniciaron una persecución a pie que culminó con la identificación del sospechoso, que fue detenido en el lugar de los hechos. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación. No se han reportado personas heridas a consecuencia del suceso. La investigación continúa abierta para esclarecer completamente los hechos.
