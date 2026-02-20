Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sagredo ya tiene su propio Funko Pop

El alcalde de Paterna se une a la moda de las figuras coleccionables gracias a al regalo de un comercio local

Confeti para Todos regala a Sagredo un Funko Pop con la figura del alcalde.

Confeti para Todos regala a Sagredo un Funko Pop con la figura del alcalde. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Paterna

Como una estrella musical o como el personaje más de moda de una serie, Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, ya dispone de su propio Funko Pop, una figura coleccionable de vinilo que se caracteriza por su estilo cabezón, ojos negros grandes y cuerpo pequeño.

Así es el funko pop de Sagredo.

Así es el funko pop de Sagredo. / L-EMV

La figura de Sagredo todavía no se puede encontrar en las estanterías entre las de Marvel, Stranger Things o personajes de Disney, sino que se trata de un regalo que el comercio local "Confeti para Todos", dedicado a regalos personalizados, le ha entregado al alcalde por su tercer aniversario.

Noticias relacionadas

"Enhorabuena por seguir creciendo cada día y por todo vuestro trabajo. Ah! Y gracias por el regalazo", ha expresado el alcalde a través de sus redes sociales.

