Vaivén
Sagredo ya tiene su propio Funko Pop
El alcalde de Paterna se une a la moda de las figuras coleccionables gracias a al regalo de un comercio local
Como una estrella musical o como el personaje más de moda de una serie, Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, ya dispone de su propio Funko Pop, una figura coleccionable de vinilo que se caracteriza por su estilo cabezón, ojos negros grandes y cuerpo pequeño.
La figura de Sagredo todavía no se puede encontrar en las estanterías entre las de Marvel, Stranger Things o personajes de Disney, sino que se trata de un regalo que el comercio local "Confeti para Todos", dedicado a regalos personalizados, le ha entregado al alcalde por su tercer aniversario.
"Enhorabuena por seguir creciendo cada día y por todo vuestro trabajo. Ah! Y gracias por el regalazo", ha expresado el alcalde a través de sus redes sociales.
