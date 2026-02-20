El 'Superfinde' de Torrent: Estas son las calles cortadas por la Crida y la macrodespertà

Torrent afronta uno de los fines de semana más intensos del calendario festivo y cultural con la puesta en marcha de un amplio dispositivo especial de seguridad para garantizar el correcto desarrollo de todos los actos previstos. La ciudad dará la bienvenida oficial a las Fallas 2026 con la tradicional Crida del sábado por la tarde, un evento que congregará a miles de torrentinos, pero el programa incluye además numerosas actividades multitudinarias que exigirán una coordinación exhaustiva de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

La Crida marcará el inicio oficial del ejercicio fallero en la capital de l’Horta Sud. Como es habitual, se espera una participación de 5.000 falleros, representantes del mundo festivo y vecinos que acudirán para vivir el arranque de unas fiestas que forman parte esencial de la identidad torrentina. La concentración de público prevista ha llevado al Ayuntamiento a reforzar de manera significativa la presencia policial en el entorno del acto.

Sin embargo, la actividad comenzará ya a primera hora del sábado. A las 8:00 horas tendrá lugar la Macrodespertà, otro de los actos más emblemáticos del calendario fallero, que recorrerá la Avenida al Vedat y reunirá a un gran número de participantes. Este evento, por su propia naturaleza y por la utilización de material pirotécnico, contará con un seguimiento específico por parte de la Policía Local para garantizar la seguridad tanto de los participantes como de los vecinos.

Y es que estos actos llevarán consigo el corte de calles en distintos puntos de la ciudad. Una circunstancia de la que el ayuntamiento ya ha avisado por sus canales oficiales. En este sentido, para la macrodespertà de las ocho de la mañana del sábado el principal eje cortado será la Avinguda del Vedat. Asimismo, las calles adyacentes con acceso cortado hacia la Avinguda del Vedat serán:

-Carrer del Músic Mariano Puig Yago

-Carrer del Músic José Ortí Soriano

-Carrer Sants Patrons

-Carrer Hernán Cortés

-Carrer del Pintor Renau

-Carrer del Mestre Giner

-Carrer Ramón y Cajal

-Carrer Pare Méndez

-Carrer Sant Valerià

-Carrer Sant Cristòfol

-Carrer del Convent

-Carrer de l’Església

-Carrer Cervantes

-Carrer Gómez Ferrer

-Carrer Sant Roc

-Carrer José Iturbi

-Carrer Mare de Déu del Lledó

Por otra parte, con motivo de la Crida de las Fallas a las 19:45 horas de este sábado en Torrent, las calles que se cortarán estarán principalmente en la zona del centro de la ciudad. Los cortes serán en la Plaza Mayor y su entorno. También:

-Plaça Bisbe Benlloch

-Carrer Major

-Carrer de l’Església

-Carrer Sant Cristòfol

-Carrer Mestre Giner

-Carrer Ramón y Cajal

-Carrer Sants Patrons

-Carrer Gómez Ferrer

-Carrer Bellido

-Carrer del Convent

-Plaça Sant Roc

-Plaça Colón

-Plaça de l’Era

-Carrer Pare Méndez (tramo centro)

Por otra parte, el domingo la agenda será todavía más intensa. Desde primera hora de la mañana se celebrará la carrera MTB “XCO Flow Experience Torrent” por el entorno de el Vedat, una prueba deportiva que atraerá a ciclistas y aficionados al ciclismo de montaña. El recorrido por esta zona natural requerirá un dispositivo específico de control de accesos, regulación del tráfico y vigilancia para asegurar que la prueba transcurra sin incidentes.

Cabalgata del ninot infantil el domingo

A partir de las 10:30 horas del domingo se desarrollará la Cabalgata del Ninot Infantil, un desfile que reúne a los infantiles de las comisiones falleras y que cada año congrega a numeroso público familiar en las calles del municipio. Apenas hora y media después, a las 12:00 horas, coincidirán dos actos destacados: la Operación Kilo fallera organizada por la asociación Adisto, con carácter solidario, y las actividades programadas con motivo del Año Nuevo Chino en la Plaza Unió Musical.

El Año Nuevo Chino, por primera vez en la ciudad

La celebración por primera vez del Año Nuevo Chino continuará por la tarde, a partir de las 18:00 horas, con la Gran Cabalgata que discurrirá desde el Ayuntamiento hasta la Plaza Unió Musical, atravesando la Avenida al Vedat. Se trata de otro de los actos multitudinarios del fin de semana, que reunirá tanto a miembros de la comunidad china como a vecinos y visitantes interesados en esta manifestación cultural.

La coincidencia de todos estos eventos, en apenas 48 horas, ha llevado a la Policía Local de Torrent a planificar un despliegue extraordinario. En total, se destinarán 41 agentes para cubrir los actos del sábado y 70 agentes para los del domingo, lo que supone un total de 111 policías locales movilizados durante el fin de semana.

Este refuerzo permitirá cubrir todos los puntos estratégicos, regular el tráfico, controlar accesos y atender cualquier incidencia que pudiera producirse.

La concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, ha señalado que el objetivo principal es que “la ciudad pueda disfrutar de todos los actos previstos con normalidad y tranquilidad”. Roca ha destacado que “la planificación se ha realizado con antelación suficiente para coordinar a todos los efectivos implicados y garantizar una presencia policial adecuada en cada evento”.

Protección Civil y Cruz Roja

Además de la Policía Local, el dispositivo contará con la participación de la Policía Nacional, así como con la colaboración de los voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, que prestarán apoyo preventivo y asistencia en caso de necesidad. La coordinación entre los distintos cuerpos será clave para responder de manera ágil ante cualquier situación.

Como refuerzo adicional, la Policía Local se apoyará en su unidad aérea con drones durante la celebración de la carrera XCO Flow Experience Torrent en El Vedat y durante la Gran Cabalgata del Año Nuevo Chino en la Avenida al Vedat. Estos dispositivos permitirán mejorar la vigilancia y el seguimiento de los recorridos, facilitando una visión global de la afluencia de público y del desarrollo de los actos.

Aparcamientos habilitados en Parc Central

En relación a los actos previstos el domingo, con la Cabalgata Infantil por la mañana y con la celebración del Año Nuevo Chino, el Ayuntamiento de Torrent ha habilitado espacios adicionales de aparcamiento para facilitar la llegada de visitantes y estacionamiento de vecinos. En concreto, se podrá estacionar en el solar situado junto a la Plaza de la Concordia y en el solar ubicado en la rotonda entre las calles Londres ’48 y Munich ’72. No obstante, desde el consistorio se recomienda preferentemente el uso del metro para desplazarse hasta la ciudad, con el fin de evitar problemas de tráfico y favorecer una movilidad más fluida.