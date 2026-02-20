Torrent recuerda que con alerta naranja no está permitido el mercado ambulante al aire libre
El consistorio contesta a la denuncia de los vendedores que se quejaban de que sí se había permitido la media maratón y los actos falleros: "Esos eventos fueron el domingo con alerta amarilla, no con naranja"
El Ayuntamiento de Torrent ha respondido a la carta enviada por varias asociaciones que agrupan a los comerciantes de venta ambulante que forman el mercado de los sábados de Torrent -Agrupación Integral de Comerciantes Sin Establecimiento (AICSE); Agrupación Independiente de Vendedores Autónomos de la Comunidad Valenciana (AIVAV) y Associació Valenciana de Mercaders (AVAME)- a la alcaldesa Amparo Folgado, donde mostraban su "consternación e indignación" en una situación que consideran que les discrimina de manera profunda, al suspender el mercado el sábado por fuertes rachas de viento, y en cambio permitir otros actos al aire libre el domingo como la media maratón del domingo que se inició con alerta naranja o actos falleros como el almuerzo de la fallera mayor infantil o el canto de l'Estoreta y en interior como el homenaje a las parejas que llevan más de cincuenta años juntos.
El consistorio defiende que el mercado se suspendió siguiendo las recomendaciones de la Generalitat tras decretarse alerta naranja, de suspenderse todos los actos al aire libre, lo que incluye la venta ambulante. En cuanto a la queja por la celebración de la media maratón y los actos falleros, el gobierno local asegura que el domingo había alerta amarilla, y no naranja, y por tanto la normativa sobre las suspensiones no es la misma.
"Como gobierno local debemos proteger a nuestros vecinos antes las alertas de emergencia. No vamos a saltarnos la normativa y permitir el mercado el sábado y que por el viento se produjera algún incidente, que siempre sería responsabilidad nuestra" , concluyen.
