Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velocidad CercaníasDimisión EmergenciasCentros menoresEmpadronamientos ValènciaTerrazas AyuntamientoBeca Amancio Ortega AlfafarTherianAlquiler GandiaLuis de GuindosConexión Sagunt-AP7Calor IES OntinyentNueva Paiporta
instagramlinkedin

Torrent recuerda que con alerta naranja no está permitido el mercado ambulante al aire libre

El consistorio contesta a la denuncia de los vendedores que se quejaban de que sí se había permitido la media maratón y los actos falleros: "Esos eventos fueron el domingo con alerta amarilla, no con naranja"

Mercado ambulante de Torrent.

Mercado ambulante de Torrent. / A.T.

Pilar Olaya

Pilar Olaya

El Ayuntamiento de Torrent ha respondido a la carta enviada por varias asociaciones que agrupan a los comerciantes de venta ambulante que forman el mercado de los sábados de Torrent -Agrupación Integral de Comerciantes Sin Establecimiento (AICSE); Agrupación Independiente de Vendedores Autónomos de la Comunidad Valenciana (AIVAV) y Associació Valenciana de Mercaders (AVAME)- a la alcaldesa Amparo Folgado, donde mostraban su "consternación e indignación" en una situación que consideran que les discrimina de manera profunda, al suspender el mercado el sábado por fuertes rachas de viento, y en cambio permitir otros actos al aire libre el domingo como la media maratón del domingo que se inició con alerta naranja o actos falleros como el almuerzo de la fallera mayor infantil o el canto de l'Estoreta y en interior como el homenaje a las parejas que llevan más de cincuenta años juntos.

El consistorio defiende que el mercado se suspendió siguiendo las recomendaciones de la Generalitat tras decretarse alerta naranja, de suspenderse todos los actos al aire libre, lo que incluye la venta ambulante. En cuanto a la queja por la celebración de la media maratón y los actos falleros, el gobierno local asegura que el domingo había alerta amarilla, y no naranja, y por tanto la normativa sobre las suspensiones no es la misma.

Noticias relacionadas y más

"Como gobierno local debemos proteger a nuestros vecinos antes las alertas de emergencia. No vamos a saltarnos la normativa y permitir el mercado el sábado y que por el viento se produjera algún incidente, que siempre sería responsabilidad nuestra" , concluyen.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a las playas de Tavernes de la Valldigna: Expertos de la UPV alertan de que los nuevos diques en Cullera agravarán la erosión en la costa de la Safor
  2. Debate sobre el autobús en València: ¿merece la pena recuperar la Estación Sur de hace 60 años?
  3. David Uclés (Escritor): 'No me voy a ir de un país al que adoro porque algunos no paren de ladrarme
  4. La plaza del Ayuntamiento de València ordenará las terrazas de hostelería: Mismos colores, materiales, iluminación, rótulos y estilo
  5. Cheste reserva un parcela de más de 600.000 metros para atraer un fabricante chino de automoción
  6. Los vecinos de Xeraco, Miramar y Guardamar de la Safor podrán utilizar por primera vez un 'taxi a demanda
  7. La oferta de empleo de la gigafactoría, en el foco de alcaldes de Morvedre
  8. Trabajadores de centros valencianos de menores denuncian: 'Hemos visto ratas en las zonas comunes y cucarachas en las habitaciones de los chavales

El Consell aprueba las medidas para limitar la polinización cruzada en plantaciones de cítricos

El Consell aprueba las medidas para limitar la polinización cruzada en plantaciones de cítricos

Sagredo ya tiene su propio Funko Pop

Sagredo ya tiene su propio Funko Pop

Vodafone realiza una visita institucional a la sede de la UCAM para reforzar su alianza tecnológica

Vodafone realiza una visita institucional a la sede de la UCAM para reforzar su alianza tecnológica

El Consell aprueba el decreto de ayudas de 80.000 euros para las víctimas de la dana

El Consell aprueba el decreto de ayudas de 80.000 euros para las víctimas de la dana

La reforma de la calle Colón de València se retrasa: estos son los nuevos plazos

La reforma de la calle Colón de València se retrasa: estos son los nuevos plazos

Brecha salarial en 2026: por qué las mujeres siguen cobrando 5.000 euros menos

Brecha salarial en 2026: por qué las mujeres siguen cobrando 5.000 euros menos

El Consell protege l'Assut de Antella por su relevancia ambiental y trascendencia local

El Consell protege l'Assut de Antella por su relevancia ambiental y trascendencia local

El Consell nombra a Eva Palomares secretaria autonómica de Administración Pública

El Consell nombra a Eva Palomares secretaria autonómica de Administración Pública
Tracking Pixel Contents