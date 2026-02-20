Los vendedores del mercado de Torrent, indignados por la "arbitrariedad" de la cancelación de eventos por vientos

Varias asociaciones que agrupan a los comerciantes de venta ambulante que forman el mercado de los sábados de Torrent -Agrupación Integral de Comerciantes Sin Establecimiento (AICSE); Agrupación Independiente de Vendedores Autónomos de la Comunidad Valenciana (AIVAV) y Associació Valenciana de Mercaders (AVAME)- han remitido una carta a la alcaldesa del municipio, Amparo Folgado (PP) para mostrar su "consternación e indignación" en una situación que consideran que les discrimina de manera profunda.

Y es que el pasado fin de semana, coincidiendo con la alerta naranja por fuertes rachas de viento, el ayuntamiento suspendió la actividad comercial en la calle por la alerta "de forma unilateral", pero sí permitió celebrar otros actos al aire libre como la media maratón del domingo que se inició con alerta naranja o actos falleros como el almuerzo de la fallera mayor infantil o el canto de l'Estoreta y en interior como el homenaje a las parejas que llevan más de cincuenta años juntos.

"La tarde del 13 de febrero de 2026, el mismo organismo realiza un aviso a toda la población, rogando no salir de casa salvo fuerza mayor. En cambio, el mismo ayuntamiento que suspende el mercado organiza un evento para 400 personas, lo que les hace salir de sus casas para dirigirse a un punto de encuentro, aunque sea a cubierto. Por si esto fuera poco, se organizó un almuerzo en el Vedat que se valoró hasta el último momento si se realizaba, cosa que para el mercado no fue así", lamentan en un comunicado.

Piden una disculpa pública y la suspensión de la cuota

Por todo lo que relatan en la carta, las asociaciones piden que no se vuelvan a repetir estos actos que consideran discriminatorios en otras ocasiones y "como acto de buena fe", solicitan una disculpa pública por parte del Ayuntamiento de Torrent.

Noticias relacionadas

Asimismo, también ruegan que se suspenda la cuota trimestral "para suavizar levemente las pérdidas económicas que hemos sufrido el centenar de familias de autónomos que componemos este mercado. "Nos gustaría que nos hicieran llegar el edicto, decreto o documento oficial de la suspensión del mercado, pues se lo pedimos a doña Sandra Fas (concejala de Comercio) y no nos lo hizo llegar. Y por último, para evitar estos sucesos, que en el futuro se cuente con nosotros en la toma de estas decisiones para negociar y valorar cómo se puede llevar a cabo nuestra actividad de forma que no sea un peligro para su desarrollo", concluyen.