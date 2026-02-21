Estudiantes de Catarroja diseñan un sistema de alerta ante inundaciones que funcione sin luz ni internet

Docentes y estudiantes de la zona cero de la dana, del CIPFP Catarroja y del IES Vicent Castell i Domènech de Castelló, han puesto en marcha un proyecto innovador para desarrollar nuevas formas de alerta y detección ante inundaciones que puedan operar incluso cuando fallan las infraestructuras básicas: sin suministro eléctrico, sin conexión a internet y sin acceso a agua potable.

La iniciativa ha sido seleccionada en la Convocatoria de Ayudas Dualiza de la Fundación CaixaBank Dualiza y FPEmpresa, y nace de la experiencia directa vivida por la comunidad educativa en Catarroja y municipios próximos durante la dana del 29 de octubre de 2024. El objetivo es diseñar un sistema portátil, autónomo y resistente que actúe como “último eslabón” de seguridad en escenarios extremos.

Desde la Fundación CaixaBank Dualiza explican que el proyecto se articula como un trabajo colaborativo entre profesorado, alumnado y empresas, y parte de una premisa: "no replicar modelos de alarma dependientes de redes vulnerables, sino concebir una herramienta centrada en las personas más expuestas, entre ellas quienes residen en viviendas a cota baja, en zonas inundables, comercios a pie de calle o personas con movilidad reducida".

El alumnado pregunta al vecindario de Catarroja

La primera fase tuvo lugar el viernes por la mañana y consistió en la recogida sistemática de información en la propia localidad de l'Horta Sud. El alumnado entrevistó a vecinos y vecinas sobre cuestiones clave: cómo les habría gustado ser avisados, qué información habría marcado la diferencia y qué tipo de señal resultaría útil cuando las comunicaciones convencionales colapsan.

Las respuestas se recopilaron mediante formularios estructurados y servirán de base para definir las características del prototipo final.

El alumnado de FP Básica lidera la fase inicial de diagnóstico social. / Yolanda G Iranzo

Uno de los rasgos diferenciales del proyecto es su estructura formativa. El alumnado de FP Básica lidera la fase inicial de diagnóstico social y contacto con el entorno. Posteriormente, el desarrollo técnico se abordará desde los ciclos de Grado Medio y Grado Superior, incluyendo especialidades como Energías Renovables, Eficiencia Energética y Química Industrial.

"Esta organización permite integrar en un mismo proceso formativo el análisis de necesidades, el diseño técnico, el prototipado y la validación final de la solución", aseguran desde la fundación.

Apoyo institucional y empresarial

La jornada principal de trabajo se ha celebrado en el salón de actos del Ayuntamiento de Catarrojay cuenta con respaldo institucional y empresarial. Entre las entidades colaboradoras figuran FACSA y Schneider Electric, además de otras compañías que se han sumado progresivamente a la iniciativa.

Los participantes del proyecto frente al Ayuntamiento de Catarroja con la alcaldesa Lorena Silvent. / Yolanda G Iranzo

El resultado final —ya sea un dispositivo físico, una aplicación o una solución híbrida— se definirá a partir de la evidencia recogida en las entrevistas llevadas a cabo este viernes y del trabajo técnico desarrollado por los ciclos superiores.

"Lo que sí está claro es el principio que guía el proyecto: autonomía total y utilidad real cuando todo lo demás falla. Una herramienta sencilla, accesible y preparada para activarse en el momento crítico. Un sistema pensado, diseñado y construido desde la propia zona cero", sentencian desde la fundación.

