Estudiantes de Catarroja diseñan un sistema de alerta ante inundaciones que funcione sin luz ni internet
El alumnado de FP Básica lidera la fase inicial de diagnóstico social en Catarroja, entrevistando a vecinos para definir las características del prototipo, que se desarrollará en ciclos superiores
Docentes y estudiantes de la zona cero de la dana, del CIPFP Catarroja y del IES Vicent Castell i Domènech de Castelló, han puesto en marcha un proyecto innovador para desarrollar nuevas formas de alerta y detección ante inundaciones que puedan operar incluso cuando fallan las infraestructuras básicas: sin suministro eléctrico, sin conexión a internet y sin acceso a agua potable.
La iniciativa ha sido seleccionada en la Convocatoria de Ayudas Dualiza de la Fundación CaixaBank Dualiza y FPEmpresa, y nace de la experiencia directa vivida por la comunidad educativa en Catarroja y municipios próximos durante la dana del 29 de octubre de 2024. El objetivo es diseñar un sistema portátil, autónomo y resistente que actúe como “último eslabón” de seguridad en escenarios extremos.
Desde la Fundación CaixaBank Dualiza explican que el proyecto se articula como un trabajo colaborativo entre profesorado, alumnado y empresas, y parte de una premisa: "no replicar modelos de alarma dependientes de redes vulnerables, sino concebir una herramienta centrada en las personas más expuestas, entre ellas quienes residen en viviendas a cota baja, en zonas inundables, comercios a pie de calle o personas con movilidad reducida".
El alumnado pregunta al vecindario de Catarroja
La primera fase tuvo lugar el viernes por la mañana y consistió en la recogida sistemática de información en la propia localidad de l'Horta Sud. El alumnado entrevistó a vecinos y vecinas sobre cuestiones clave: cómo les habría gustado ser avisados, qué información habría marcado la diferencia y qué tipo de señal resultaría útil cuando las comunicaciones convencionales colapsan.
Las respuestas se recopilaron mediante formularios estructurados y servirán de base para definir las características del prototipo final.
Uno de los rasgos diferenciales del proyecto es su estructura formativa. El alumnado de FP Básica lidera la fase inicial de diagnóstico social y contacto con el entorno. Posteriormente, el desarrollo técnico se abordará desde los ciclos de Grado Medio y Grado Superior, incluyendo especialidades como Energías Renovables, Eficiencia Energética y Química Industrial.
"Esta organización permite integrar en un mismo proceso formativo el análisis de necesidades, el diseño técnico, el prototipado y la validación final de la solución", aseguran desde la fundación.
Apoyo institucional y empresarial
La jornada principal de trabajo se ha celebrado en el salón de actos del Ayuntamiento de Catarrojay cuenta con respaldo institucional y empresarial. Entre las entidades colaboradoras figuran FACSA y Schneider Electric, además de otras compañías que se han sumado progresivamente a la iniciativa.
El resultado final —ya sea un dispositivo físico, una aplicación o una solución híbrida— se definirá a partir de la evidencia recogida en las entrevistas llevadas a cabo este viernes y del trabajo técnico desarrollado por los ciclos superiores.
"Lo que sí está claro es el principio que guía el proyecto: autonomía total y utilidad real cuando todo lo demás falla. Una herramienta sencilla, accesible y preparada para activarse en el momento crítico. Un sistema pensado, diseñado y construido desde la propia zona cero", sentencian desde la fundación.
CaixaBank Dualiza
CaixaBank Dualiza es una fundación dedicada de modo íntegro a la promoción de la Formación Profesional y al apoyo al docente como motor del cambio. Desde su inicio, toda su actividad ha beneficiado a 60.000 estudiantes, 8.000 empresas y 5.000 actividades con centros educativos.
