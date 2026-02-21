Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La historia judicial de la ronda Jaume I de Manises

La nueva carretera que bordea el municipio y alivia el tráfico por la calle Rafael Valls da continuidad a una ronda manchada por pufos urbanísticos de la época de Enrique Crespo (PP), alcalde condenado por corrupción

El nuevo tramo de la ronda Jaume I de Manises, que aliviará el tráfico por Rafael Valls.

Violeta Peraita

Manises

La nueva ronda norte de Manises es la continuación de la ya existente ronda Jaume I que bordea el municipio desde la plaza Rafael Atard, cerca del límite con el barrio Sant Francesc y el aeropuerto de Valencia hasta el puente de entrada a Manises desde Paterna. Ahora, el tramo inaugurado dará continuidad de este camino hasta la calle Constitución del barrio Socusa. La historia de construcción de esta ronda Jaume I que ahora se amplía es, en sí misma, polémica, y ha traído conflictos judiciales al consistorio.

Todo se remonta a la época del alcalde Enrique Crespo (PP) que proyectó una 'revolución' urbanística sin precedentes en la que llegó a conveniar con decenas de propietarios cerca de 300.000 metros cuadrados para la ejecución de diferentes operaciones urbanísticas que no se realizaron.

La ronda Jaume I se construyó con una de esas fórmulas, en las que los propietarios cedían los terrenos al ayuntamiento para realizar servicios dotacionales (como una ronda que bordea el municipio) a cambio de futuros aprovechamientos en el PAI Gran Manises -pisos, suelo urbanizable, terciario...-, pero como el PAI no se ejecutó, los dueños reclamaron su dinero o contraprestación en un juzgado, lo que costó a las arcas municipales millones de euros.

