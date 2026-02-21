La historia judicial de la ronda Jaume I de Manises
La nueva carretera que bordea el municipio y alivia el tráfico por la calle Rafael Valls da continuidad a una ronda manchada por pufos urbanísticos de la época de Enrique Crespo (PP), alcalde condenado por corrupción
La nueva ronda norte de Manises es la continuación de la ya existente ronda Jaume I que bordea el municipio desde la plaza Rafael Atard, cerca del límite con el barrio Sant Francesc y el aeropuerto de Valencia hasta el puente de entrada a Manises desde Paterna. Ahora, el tramo inaugurado dará continuidad de este camino hasta la calle Constitución del barrio Socusa. La historia de construcción de esta ronda Jaume I que ahora se amplía es, en sí misma, polémica, y ha traído conflictos judiciales al consistorio.
Todo se remonta a la época del alcalde Enrique Crespo (PP) que proyectó una 'revolución' urbanística sin precedentes en la que llegó a conveniar con decenas de propietarios cerca de 300.000 metros cuadrados para la ejecución de diferentes operaciones urbanísticas que no se realizaron.
La ronda Jaume I se construyó con una de esas fórmulas, en las que los propietarios cedían los terrenos al ayuntamiento para realizar servicios dotacionales (como una ronda que bordea el municipio) a cambio de futuros aprovechamientos en el PAI Gran Manises -pisos, suelo urbanizable, terciario...-, pero como el PAI no se ejecutó, los dueños reclamaron su dinero o contraprestación en un juzgado, lo que costó a las arcas municipales millones de euros.
