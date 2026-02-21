El Valencia CF homenajea a uno de sus jugadores en Picanya
Rubén Iranzo, de 22 años, debutó en 2021 con el primer equipo
El homenaje entra dentro de la IV Ruta de Arte Urbano VCF, con murales distribuidos por la zona cero de la dana
El pasado jueves 19 de febrero, representantes del Valencia CF y del Ayuntamiento de Picanya inauguraron uno de los murales de la IV Ruta de Arte Urbano VCF, obra de los artistas Xemayo y Sink. Además, este evento también sirvió como homenaje a Rubén Iranzo, "Rubo", picanyero y jugador del club.
Rubo entró como benjamín a la Academia VCF y debutó con el primer equipo en diciembre de 2021. Los artistas han querido plasmar en su obra al jugador de espaldas, con una mochila del club y "caminando con seguridad hacia un futuro esperanzador". Junto a él, la Fundació VCF destaca la aparición en primer plano una camiseta del VCF de la Senyera, haciendo alusión a una de las camisetas de la colección de la familia Iranzo que pudo recuperarse tras la dana de octubre de 2024.
El jugador no dudó en mostrarse cercano a todos aquellos que se acercaron a hacerse una foto con él o a que les firmará un autógrafo.
Una tarde valencianista
El acto contó con la presencia del jugador y de Javier Solís, director general del Club; Josep Almenar, alcalde Picanya, y Cristina Navarro, concejal de Deportes; Fernando Giner y José Manuel Sempere, representando a la Asociación de Futbolistas VCF; Fede Sagreras, presidente de la Agrupación de Peñas VCF, y Sergio Moraga, presidente de la Peña Valencianista Che Que Canya; y canteranos del CDJ Picanya.
Además, también estuvo Amunt, la mascota oficial del Valencia CF, que animó a los más pequeños y se hizo fotografías con ellos y con los aficionados.
Una ruta con significado
La Ruta de Arte Urbano VCF se trata de una iniciativa del Valencia CF, a través de la Fundació VCF, la Diputació de València y València Turisme. En ella se enmarcan un total de 27 murales vinculados al Valencia CF, "su historia, sus protagonistas, sus logros y su capacidad vertebradora en Valencia, área metropolitana y provincia".
Todos los municipios que se encuentran dentro de esta edición están en la zona cero de la dana: Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Chiva, La Torre, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Utiel y Benetússer.
Una muestra de cómo el deporte, la solidaridad y la proximidad pueden unirse para traer momentos especiales después de un año y medio con el recuerdo de aquel 29 de octubre que tanto marcó a la localidad de l'Horta Sud.
