El Valencia CF homenajea a uno de sus jugadores en Picanya

El pasado jueves 19 de febrero, representantes del Valencia CF y del Ayuntamiento de Picanya inauguraron uno de los murales de la IV Ruta de Arte Urbano VCF, obra de los artistas Xemayo y Sink. Además, este evento también sirvió como homenaje a Rubén Iranzo, "Rubo", picanyero y jugador del club.

Rubo entró como benjamín a la Academia VCF y debutó con el primer equipo en diciembre de 2021. Los artistas han querido plasmar en su obra al jugador de espaldas, con una mochila del club y "caminando con seguridad hacia un futuro esperanzador". Junto a él, la Fundació VCF destaca la aparición en primer plano una camiseta del VCF de la Senyera, haciendo alusión a una de las camisetas de la colección de la familia Iranzo que pudo recuperarse tras la dana de octubre de 2024.

El jugador no dudó en mostrarse cercano a todos aquellos que se acercaron a hacerse una foto con él o a que les firmará un autógrafo.

Una tarde valencianista

El acto contó con la presencia del jugador y de Javier Solís, director general del Club; Josep Almenar, alcalde Picanya, y Cristina Navarro, concejal de Deportes; Fernando Giner y José Manuel Sempere, representando a la Asociación de Futbolistas VCF; Fede Sagreras, presidente de la Agrupación de Peñas VCF, y Sergio Moraga, presidente de la Peña Valencianista Che Que Canya; y canteranos del CDJ Picanya.

Además, también estuvo Amunt, la mascota oficial del Valencia CF, que animó a los más pequeños y se hizo fotografías con ellos y con los aficionados.

Una ruta con significado

La Ruta de Arte Urbano VCF se trata de una iniciativa del Valencia CF, a través de la Fundació VCF, la Diputació de València y València Turisme. En ella se enmarcan un total de 27 murales vinculados al Valencia CF, "su historia, sus protagonistas, sus logros y su capacidad vertebradora en Valencia, área metropolitana y provincia".

Todos los municipios que se encuentran dentro de esta edición están en la zona cero de la dana: Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Chiva, La Torre, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Utiel y Benetússer.

Una muestra de cómo el deporte, la solidaridad y la proximidad pueden unirse para traer momentos especiales después de un año y medio con el recuerdo de aquel 29 de octubre que tanto marcó a la localidad de l'Horta Sud.