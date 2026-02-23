Alboraia desaloja a los okupas de Vinival y comienza con el derribo para la construcción de 1.000 viviendas junto a la playa

Las máquinas han comenzado a trabajar en el entorno de las bodegas de Vinival de Alboraia, ya que la infraestructura industrial está protegida, para convertirlo en un gran espacio urbano con casi un millar de viviendas , de las cuales 374 serán de Protección Pública, a escasos metros de la playa de la Patacona.

Este viernes, la Policía Local de Alboraia junto a la Comisión Judicial acudió a las Bodegas Vinival para hacer efectivo el desalojo y lanzamiento de bienes en las antiguas bodegas de Vinival, ya que hay que recordar que esa instalación industrial abandonada se encontraba okupada de forma irregular. Algo que había provocado las quejas de varios vecinos, que denunciaban la degradación de la zona tras el aumento de vandalismo y consumo de drogas, lo que motivó que la empresa encargada de este nuevo ecobarrio, Metrovacesa, junto con el consistorio, instalara cámaras de videovigilancia y seguridad privada.

Tras producirse el desalojo sin incidentes, tal y como han confirmado fuentes municipales, empezaron a continuación los trabajos de derribo del edificio principal y construcciones adyacentes junto a las bodegas. A la vez, se están tramitando las licencias de derribo de las edificaciones que quedan por demoler, se derribarán, después se descontaminará el suelo y el siguiente paso ya será hacer el trámite del proyecto de reurbanización. Aunque no se puede hablar de plazos, desde el consistorio explican que aún hay mucho trabajo por hacer antes de empezar las obras de urbanización y que este proceso va a ser largo, incluso de un par de años.

De todas formas, se puede decir que con el desalojo y los primeros derribos comienza así la cuenta atrás para la transformación de este barrio de la Patacona, que desde el inicio ha tenido que supera rmuchos obstáculos entre ellos, el rechazo de parte del vecindario, que no apoya este modelo urbanístico. Tampoco parte de los concejales del ayuntamiento. El plan urbanístico, en trámite desde hace años y objeto de debate en el ayuntamiento, salió adelante hace más de un año, en enero de 2025, con los votos del gobierno del PSPV y Compromís, más los del PP y Vox. Sin embargo, contó con la negativa de Izquierda Unida y Alboraya Actúa, con un representante cada grupo. Enfrente, sin embargo, la asociación "Sí a Vinival", llegó a recoger más de 5.400 firmas a favor del desarrollo de este ecobarrio.

La Policía Local junto con la Comisión Judicial ejecutando el desalojo y alzamiento de bienes en el entorno de Vinival. / A.A.

También, tras el sometimiento de información pública y la llegada de Compromís al gobierno, se modificaron algunos puntos, como bajar la altura de los edificios, que serán de 9 a 11 plantas en sus puntos más altos, siguiendo una disposición escalonada que conecta visualmente el mar con la huerta y facilita el paso de los vientos, evitando el denominado “efecto pantalla”. También se ha ampliado la superficie de zonas verdes y se ha incorporado un nuevo acceso norte desde la CV-312, que mejorará la conectividad y contribuirá a descongestionar el tráfico en la zona, así como habilitar un bajo para un supermercado.

El proyecto diseñado por el prestigioso Estudio Herreros, referente nacional e internacional en arquitectura contemporánea y entornos urbanos saludables, contempla la construcción de 974 viviendas, de las cuales 313 serán protegidas, por encima del mínimo legal exigido en este tipo de suelos.

Recreación del nuevo ecobarrio en La Patacona. / L-EMV

La propuesta también incorpora 36.000 metros cuadrados de espacios libres y zonas verdes, con jardines, huertos urbanos, áreas deportivas y de recreo, zonas de sombra y parques diseñados para el encuentro vecinal y la convivencia. Además, se ha reservado 8.900 metros cuadrados de espacio libre y verde junto a las bodegas Vinival, que se destinará a actividades culturales, representaciones al aire libre o eventos deportivos comunitarios.

Un colegio y centro de salud

La llegada de como mínimo 2.000 personas, atendiendo a dos personas por piso, también debe conllevar un aumento de los servicios en la Patacona que va a ver multiplicada su población. En ese sentido, el proyecto Vinival contempla la reservas de una parcela de 7.000 metros cuadrados para un nuevo centro escolar y otra de 3.262 metros cuadrados para un centro de salud y otros equipamientos que necesite la comunidad. Asimismo, se destinarán 19.807 metros cuadrados a uso terciario para la creación de espacios comerciales y de servicios, entre ellos un supermercado de proximidad, con el fin de cubrir las necesidades diarias de los futuros residentes y vecinos del entorno. La propuesta contempla también la construcción de 1.694 plazas de aparcamiento privadas y la habilitación de 630 nuevas plazas públicas, que permitirán aliviar la presión sobre el estacionamiento en la zona y fomentar una movilidad más ordenada.

Protección del patrimonio

Este nuevo espacio se construirá en torno a las bodegas Vinival, ya que uno de los pilares del proyecto es la rehabilitación y puesta en valor de las antiguas bodegas, referente del patrimonio industrial de La Patacona. Cerradas desde 2008 y en desuso desde entonces, las bodegas tienen la vocación de convertirse en un espacio multifuncional, abierto al barrio y con posibles usos culturales, deportivos, gastronómicos o comerciales.

"Se va a convertir un espacio industrial en desuso, en una zona para vivir. La singularidad de la zona no se va a perder, al revés. Tal y como está diseñado el tema de comercios de proximidad, más que una ciudad dormitorio, lo que creemos que se conseguirá será una ciudad de estar, de pasear. Plazas, paseos, zonas verdes para que la gente viva la zona. La idea es que sea más que nunca un barrio de vivir", explicaba el alcalde de Alboraia, Miguel Chavarria, en una entrevista concedida a Levante-EMV.