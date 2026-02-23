La Cabalgata del Humor de Burjassot, el 28 de febrero, enciende la mecha de las Fallas 2026

Tras la Exaltación de las Falleras Mayores y Falleras Mayores Infantiles para el ejercicio 2026, Burjassot va a seguir con su calendario de actos falleros y, la Cabalgata del Humor, con su sátira y su crítica más mordaz va a ser la que continúe encendiendo la mecha de las Fallas 2026.

Contando en todos los actos con la colaboración del Ayuntamiento, de manos de la Concejalía de Fallas, dirigida por Estefanía Ballesteros, la Cabalgata será el sábado 28 de febrero a partir de las 18 horas con salida desde la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza Sequera, por el recorrido habitual. Tras la misma, a las 23 horas tendrá lugar una fiesta remember en el aparcamiento de Las Palmeras.

El testigo lo cogerá el domingo 1 de marzo la firma en el Libro de Honor del ayuntamiento y el nombramiento del Alcalde, Rafa García, como Fallero de Honor de las 13 Comisiones falleras del municipio. Además, se hará entrega de las insignias de la Federación de Fallas y del propio Ayuntamiento a las nuevas y los nuevos delegados. Será a partir de las 11 horas.

La Burjadespertà

La pólvora será la protagonista el domingo 8 de marzo a partir de las 8.00 horas cuando la Burjadespertà recorra las calles de Burjassot hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento; un acto también de hermandad en el que todas las falleras y falleros del municipio que dispongan del CRE (Consumidores Reconocidos como Expertos) pueden participar previa inscripción en el mismo.

Un día más tarde, el lunes 9 de marzo, el hall del Ayuntamiento de Burjassot acogerá la inauguración del Racó Faller en el que se expondrán los bocetos de los monumentos que, en apenas unos días, se podrán ver ya plantados en las diferentes demarcaciones del municipio.

Con el inicio de la semana fallera, llegará el acto más emotivo de las Fallas de Burjassot, la Ofrenda a la Patrona del municipio, la Virgen de la Cabeza que, el lunes 16 de marzo a las 18 horas, llenará las calles de Burjassot de falleras y falleros que entregarán sus ramos de flores a la Virgen para crear un bonito tapiz que se podrá ver hasta el día 19 de marzo en la fachada del Ayuntamiento. Antes de la Ofrenda, sobre las 12.00 horas, la Casa de Cultura acogerá la entrega de los Premios otorgados en 2026 por los diferentes jurados, ya sea de monumentos, iluminación, cabalgat y, a las 14 horas, aproximadamente y patrocinada por el Ayuntamiento, desde la Concejalía de Fallas, tendrá lugar la tradicional mascletá en la calle Pintor Goya.