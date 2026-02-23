Catarroja habilita una plaza de técnico de emergencias y activa el proceso de selección

El Ayuntamiento de Catarroja ha aprobado en el pleno la modificación de la plantilla orgánica municipal y de la Relación de Puestos de Trabajo (RLT) con el objetivo de reforzar la estructura administrativa y acelerar la reconstrucción tras los graves daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024.

La principal novedad es la creación del Área de Planificación Estratégica del Territorio y Protección Civil, una nueva unidad que asumirá la coordinación de la planificación territorial, la prevención de emergencias y la gestión de los trabajos de recuperación del municipio, así como una nueva plaza de técnico/a en emergencias.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, subraya que la modificación supone “una inversión en seguridad, eficiencia y capacidad de respuesta”. “La dana nos demostró que las administraciones locales debemos estar preparadas para actuar con rapidez y con una estructura sólida. Catarroja da un paso importante para proteger mejor a sus vecinos y vecinas ante futuras emergencias”, afirmó.

Revisión de planes y coordinación de simulacros

Entre las funciones del nuevo departamento figura la revisión integral de los planes municipales de emergencia, así como la organización y coordinación de simulacros para mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante posibles situaciones de riesgo.

La medida constituye, además, un paso previo a la creación de la futura Oficina de la Reconstrucción, concebida como un servicio municipal para coordinar de manera integral las actuaciones de recuperación y mejora del municipio.

En este contexto, la aplicación de la Orden TMD/1586/2025, de 29 de diciembre, permitirá al consistorio utilizar las subvenciones previstas para reforzar los medios disponibles mediante la incorporación de personal de Tragsa, que será coordinado desde la nueva área.

Refuerzo técnico y nuevas plazas

El nuevo departamento contará con un equipo multidisciplinar formado por un arquitecto o arquitecta-director de área, un técnico o técnica de emergencias, un técnico o técnica de Administración General (TAG) y un coordinador o coordinadora de logística, infraestructuras y obras públicas.

El consistorio destaca que Catarroja será uno de los primeros municipios en incorporar a su plantilla una plaza específica de técnico de emergencias, cuya convocatoria ya se encuentra abierta.

Asimismo, se reforzarán las áreas de Servicios al Territorio y de Organización, Informática y Calidad con la incorporación de un técnico informático y la creación de nuevas direcciones de servicio jurídico y de proyectos e inversiones públicas.

La inversión anual prevista para las nuevas incorporaciones y la reestructuración de puestos asciende a 213.727 euros.

Más de 70 millones solo para alcantarillado

La magnitud de los daños ocasionados por la dana ha llevado al Ayuntamiento a replantear su estructura organizativa. Según los datos municipales, la barrancada afectó al 97 % de las viviendas y comercios en planta baja, inundó 180 garajes y causó importantes daños en infraestructuras públicas y servicios municipales.

Les Barraques, en Catarroja, tras la dana. / Fernando Bustamante

Las estimaciones técnicas sitúan en más de 70 millones de euros la inversión necesaria únicamente para la renovación del sistema de alcantarillado, que presenta una afección del 100 %. A ello se suman diversas obras de reconstrucción y mejora de infraestructuras municipales, para las que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha concedido una inversión de 138.097.936,09 euros.

Ante este contexto, el consistorio considera "imprescindible reforzar su capacidad técnica, organizativa y de planificación, garantizando el cumplimiento de los servicios municipales obligatorios establecidos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, especialmente en materia de protección civil y recuperación de infraestructuras".

La alcaldesa enmarcó la iniciativa dentro del programa Catarroja Avança y defendió que "la reconstrucción debe ir más allá de la reparación de daños". “Reconstruir Catarroja no solo significa reparar, sino planificar mejor, prevenir y anticiparnos. Es una apuesta por un municipio más resiliente y preparado para los retos climáticos y sociales del futuro”, concluyó.