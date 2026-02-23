Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catarroja habilita una plaza de técnico de emergencias y activa el proceso de selección

El ayuntamiento modifica su plantilla y RLT para reforzar la estructura administrativa tras los daños de la dana, creando un Área de Planificación Estratégica y Protección Civil

Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, durante una sesión de la Agenda Urbana de la Reconstrucción.

Sara García

Catarroja

El Ayuntamiento de Catarroja ha aprobado en el pleno la modificación de la plantilla orgánica municipal y de la Relación de Puestos de Trabajo (RLT) con el objetivo de reforzar la estructura administrativa y acelerar la reconstrucción tras los graves daños provocados por la dana del 29 de octubre de 2024.

La principal novedad es la creación del Área de Planificación Estratégica del Territorio y Protección Civil, una nueva unidad que asumirá la coordinación de la planificación territorial, la prevención de emergencias y la gestión de los trabajos de recuperación del municipio, así como una nueva plaza de técnico/a en emergencias.

La alcaldesa de Catarroja, Lorena Silvent, subraya que la modificación supone “una inversión en seguridad, eficiencia y capacidad de respuesta”. “La dana nos demostró que las administraciones locales debemos estar preparadas para actuar con rapidez y con una estructura sólida. Catarroja da un paso importante para proteger mejor a sus vecinos y vecinas ante futuras emergencias”, afirmó.

Revisión de planes y coordinación de simulacros

Entre las funciones del nuevo departamento figura la revisión integral de los planes municipales de emergencia, así como la organización y coordinación de simulacros para mejorar la capacidad de prevención y respuesta ante posibles situaciones de riesgo.

La medida constituye, además, un paso previo a la creación de la futura Oficina de la Reconstrucción, concebida como un servicio municipal para coordinar de manera integral las actuaciones de recuperación y mejora del municipio.

La medida constituye, un paso previo a la creación de la futura Oficina de la Reconstrucción en Catarroja.

En este contexto, la aplicación de la Orden TMD/1586/2025, de 29 de diciembre, permitirá al consistorio utilizar las subvenciones previstas para reforzar los medios disponibles mediante la incorporación de personal de Tragsa, que será coordinado desde la nueva área.

Refuerzo técnico y nuevas plazas

El nuevo departamento contará con un equipo multidisciplinar formado por un arquitecto o arquitecta-director de área, un técnico o técnica de emergencias, un técnico o técnica de Administración General (TAG) y un coordinador o coordinadora de logística, infraestructuras y obras públicas.

El consistorio destaca que Catarroja será uno de los primeros municipios en incorporar a su plantilla una plaza específica de técnico de emergencias, cuya convocatoria ya se encuentra abierta.

Asimismo, se reforzarán las áreas de Servicios al Territorio y de Organización, Informática y Calidad con la incorporación de un técnico informático y la creación de nuevas direcciones de servicio jurídico y de proyectos e inversiones públicas.

La inversión anual prevista para las nuevas incorporaciones y la reestructuración de puestos asciende a 213.727 euros.

Más de 70 millones solo para alcantarillado

La magnitud de los daños ocasionados por la dana ha llevado al Ayuntamiento a replantear su estructura organizativa. Según los datos municipales, la barrancada afectó al 97 % de las viviendas y comercios en planta baja, inundó 180 garajes y causó importantes daños en infraestructuras públicas y servicios municipales.

Les Barraques, en Catarroja

Las estimaciones técnicas sitúan en más de 70 millones de euros la inversión necesaria únicamente para la renovación del sistema de alcantarillado, que presenta una afección del 100 %. A ello se suman diversas obras de reconstrucción y mejora de infraestructuras municipales, para las que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha concedido una inversión de 138.097.936,09 euros.

Ante este contexto, el consistorio considera "imprescindible reforzar su capacidad técnica, organizativa y de planificación, garantizando el cumplimiento de los servicios municipales obligatorios establecidos en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, especialmente en materia de protección civil y recuperación de infraestructuras".

La alcaldesa enmarcó la iniciativa dentro del programa Catarroja Avança y defendió que "la reconstrucción debe ir más allá de la reparación de daños". “Reconstruir Catarroja no solo significa reparar, sino planificar mejor, prevenir y anticiparnos. Es una apuesta por un municipio más resiliente y preparado para los retos climáticos y sociales del futuro”, concluyó.

