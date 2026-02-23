Fallas 2026
La comisión Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent presenta sus 'llibrets' de 2026 sobre salud mental e igualdad
El 'llibret' infantil "Tot el món té melic" de la comisión Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent ha sido creado por niños y niñas, mientras que "Estem de remat" aborda la salud mental
La comisión Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent ya tiene listos sus 'llibrets' de 2026: "Estem de remat" y "Tot el món té melic". La falla los presentó en su casal Les Terretes la tarde del domingo 22 de febrero, con dos ejes temáticos muy claros: salud mental e igualdad.
El primero en darse a conocer fue el 'llibret' infantil, con el lema “Tot el món té melic”. En esta edición, la comisión ha querido que el proyecto no sea solo “para” la falla infantil, sino “hecho por” la infantil: niños y niñas han participado en la confección del contenido, coordinados por Miryam Villalba, con diseño y portada a cargo de David Martín, estudiante de diseño. Durante la presentación, el protagonismo recayó en el propio equipo joven de redacción, que fue desgranando el 'llibret' con sus intervenciones.
A continuación llegó el turno del 'llibret' mayor, “Estem de remat”, centrado en la importancia de la salud mental y en cómo afrontarla desde la comunidad y la sociedad. La coordinación ha corrido a cargo de Noelia González y Lydia Galán, falleras de la comisión y psicólogas, mientras que el diseño y portada llevan la firma de Alberto Silla.
Colaboradores
El 'llibret' reúne distintas colaboraciones de entidades y voces vinculadas al ámbito social y sanitario, con aportaciones como las del catedrático Albert Sesé (Universitat de les Illes Balears), el SASEM Torrent, AFEM Torrent y la Fundación Maides, además de testimonios de perfiles conocidos como la cantante valenciana Maria Bertomeu “La Maria”, el artista fallero Mario Gual, el arquitecto Miguel Arraiz o la periodista Laura Sena, entre otros.
Versión digital
Como guiño a una seña ya consolidada en la casa, el llibret vuelve a incluir la sesión fotográfica de la fallera mayor Àngela Martínez, con imágenes firmadas por los fotógrafos y falleros Félix Bautista, Juan Carlos Hervás y Álvaro Bautista.
La comisión ha anunciado, además, que ambos trabajos pueden consultarse en versión digital a través de la web de la falla.
