El baile como reconstrucción: Dansa València hará talleres con jóvenes de Aldaia y mujeres de Alfafar

Dansa València, el festival de danza y artes del movimiento que organiza la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades a través del Institut Valencià de Cultura (IVC) que se celebrará del 11 al 19 de abril, ha puesto en marcha dos talleres para jóvenes de Aldaia y vecinas de Alfafar previos a la celebración del festival. El objetivo es fomentar la inclusión y la expresión artística entre colectivos de municipios afectados por la dana.

Las propuestas están dirigidas a jóvenes del IES Carles Salvador de Aldaia y a un grupo de mujeres vinculadas a la Koordinadora de Kolectivos del Parke, proyecto comunitario nacido de las propias vecinas y vecinos del barrio Parque Alcosa de Alfafar para dar respuesta a las problemáticas sociales.

“La mediación es una de las líneas estratégicas de Dansa València, porque entendemos la danza como una herramienta de transformación social y de construcción de comunidad. Queremos que el festival no solo sea un espacio de exhibición, sino también de participación activa, especialmente con aquellos colectivos que encuentran más barreras en el acceso a la cultura y con más ahínco todavía en los municipios que todavía afrontan las secuelas de las inundaciones del 29 de octubre de 2024”, ha declarado la directora del festival, María José Mora.

Escuchar el cuerpo en el aula

El colectivo Dunatacá impartirá el taller de movimiento ‘La danza cotidiana’ en el centro de educación secundaria de Aldaia a un grupo formado por 14 jóvenes de bachillerato artístico y siete con necesidades educativas especiales.

Las docentes serán Andrea Torres y Mónika Vázquez. La propuesta está directamente relacionada con las herramientas de creación e investigación que utiliza el colectivo para generar recursos coreográficos y de composición.

A través de diversas pautas y rutinas corporales, se crearán diferentes situaciones “para generar un cuerpo disponible, atento a lo que le rodea y a las propias conexiones internas y externas”, han explicado desde Dunatacá. La formación partirá de lo más simple: un movimiento aparentemente insignificante del día a día adolescente puede convertirse en una estela profunda de la danza más contemporánea.

“Nos interesa generar un espacio de atención en el presente, ya sea en el aula o en la vida cotidiana, una escucha de las relaciones humanas en estos tiempos invadidos por la sobresaturación de información y la multitarea”, han señalado desde el colectivo, que aspira a ofrecer herramientas en este corto periodo de tiempo que amplíen la búsqueda de movimiento entre el grupo participante.

Andrea Torres ha detallado, además, la dimensión pedagógica de la iniciativa: “La danza debería estar disponible para todos los cuerpos, dentro o fuera del escenario. Los centros educativos tendrían que contar, por prescripción, con una asignatura de danza y movimiento para todas las edades. Tiene múltiples beneficios, tanto a nivel mental como físico”.

La calle baila en Parque Alcosa

En Alfafar, la iniciativa ‘La calle baila en Parque Alcosa’ invitará a un grupo de mujeres a bailar y a cantar como acción reivindicativa del derecho a disfrutar, sentir y construir colectivamente. La bailarina y coreógrafa Eva Moreno generará un espacio de acercamiento al flamenco abierto a todo el vecindario con ganas de divertirse en comunidad.

El taller en el barrio Orba será un espacio de acercamiento al flamenco abierto a todo el vecindario. / Miguel Pérez

El enfoque del taller es ofrecer el flamenco de manera accesible y creativa en un barrio que cuenta con una fuerte tradición de organización comunitaria y de lucha por los derechos de los y las más vulnerables a través de la creación, hace más de tres décadas, de la Koordinadora de Kolectivos del Parke.

La bailarina que ha diseñado el taller es la directora de la compañía de flamenco y danza española contemporánea Extremus Danza, especializada en propuestas que utilizan el baile para reflexionar sobre situaciones de nuestra actualidad, denunciando injusticias y tabúes sociales.

“Me fascina comprobar cómo se produce la transformación de las personas que se acercan por primera vez al flamenco. A veces se percibe como algo inaccesible y, sin embargo, cuando lo prueban, al ser tan rítmico y orgánico, sienten un empoderamiento muy positivo, un ‘yo puedo’. Eso me da una enorme satisfacción”, ha afirmado la coreógrafa.