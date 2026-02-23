La Diputación destinará 100.000 euros a la Mancomunitat de l'Horta Sud para impulsar el turismo local

El presidente de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes, y el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, se han reunido este lunes en la sede provincial para reforzar la colaboración entre ambas instituciones en materia de turismo y avanzar en el desarrollo del nuevo plan estratégico comarcal.

En el encuentro, Cabanes ha reclamado la recuperación del convenio bipartito que permite a la Diputación aportar fondos para impulsar acciones turísticas en l’Horta Sud, una petición que ha sido bien recibida por Mompó, quien ha confirmado que en 2026 la corporación provincial destinará 100.000 euros a la Mancomunitat.

“Durante la presentación de nuestro plan estratégico en Fitur y de la campaña ‘Vuelve a l’Horta Sud’ ya pedí recuperar este convenio. Un mes después, el presidente de la Diputación ha oficializado su colaboración, cosa que le agradecemos”, destaca Cabanes. Cabe recordar que el plan estratégico ya fue encargado gracias a una subvención de 20.000 euros de las ayudas Impulsem Turisme 2025 de la Diputació.

Museos virtuales

El convenio de colaboración en turismo nació a finales de la pasada legislatura como un acuerdo tripartito entre la Mancomunitat, la Diputación y la Generalitat Valenciana. Sin embargo, esta última se retiró antes de su ejecución, por lo que los primeros fondos conjuntos fueron aportados por las instituciones comarcal y provincial para acciones durante 2024, como la digitalización de museos que quedaron dañados tras la dana, siendo las imágenes virtuales las que salvaron la memoria histórica.

Con la aportación de 100.000 euros de la Diputación y los fondos propios de la Mancomunitat, en 2026 se recuperarán rutas turísticas y se crearán otras nuevas que incorporen la perspectiva de la barrancada. El plan también prevé fomentar la gastronomía, difundir los valores de la comarca y poner en valor los museos.

“La Mancomunitat ha elaborado un plan estratégico que presentaremos en breve. Para desarrollarlo necesitamos la ayuda de la Diputación; no sería viable sin esos fondos. Agradecemos al presidente Mompó que haya sido receptivo”, concluye José F. Cabanes.