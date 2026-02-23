Fallece Rafael Soria, histórico dirigente de la Caja Rural de Torrent y padre de la periodista Amparo Soria

Rafael Soria, histórico dirigente de la Caja Rural de Torrent y padre de la periodista de Levante-EMV, Amparo Soria, ha fallecido esta mañana a los 78 años de edad tras varios días ingresado en el hospital.

Soria estaba casado, tenía cuatro hijos y cuatro nietos y era una persona muy conocida en la capital de l'Horta Sud por su vinculación laboral a la Caja Rural de Torrent, de cuya oficina central fue director durante 12 años. En 1978 entró a trabajar en la entidad y dos años después se hacía cargo de la oficina de Catarroja hasta 1988, fecha en la que sumió la dirección de la oficina central de la Caja, en la capital torrentina. Allí desempeñó el cargo hasta 2000 para, posteriormente, trasladarse a Picassent, donde estuvo hasta 2004, fecha en la que se prejubiló.

Aunque su vida laboral estuvo vinculada a la Caja Rural de Torrent, Soria era capitán de la marina mercante y sus primeros años de trayectoria profesional los desarrolló en la Naviera Aznar y en Transmediterránea.

La familia recibirá el pésame en el Tanatorio de San José de Torrent, hoy a partir de las 18 horas y mañana por la mañana a partir de las 9. La misa será mañana por la mañana, a las 12 horas, con posterior incineración.