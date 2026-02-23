Javier Mansilla, alcalde de Manises, permanece ingresado "estable" tras sufrir un infarto

El alcalde de Manises, Javier Mansilla, sigue hospitalizado desde este pasado viernes tras sufrir un infarto cardíaco. A través de un comunicado, el ayuntamiento informó el sábado que la evolución "es favorable dentro de la gravedad del cuadro y que continuará bajo observación médica durante las próximas horas".

Según fuentes consultadas, el alcalde "se recupera bien" y ha pasado "buen" el fin de semana, aunque está a la espera de informes médicos para hacer las oportunas valoraciones de la situación médica.

Por tanto, ante el ingreso de Mansilla, las funciones ejecutivas han sido asumidas conforme a la normativa vigente por el Primer Teniente de Alcalde, Jesús Borràs, garantizando la continuidad institucional y el normal funcionamiento de los servicios municipales, según informaron desde el consistorio.

Últimas apariciones en la agenda pública

El primer edil mantuvo ese mismo viernes su agenda pública, que incluía la celebración del primer Día de la Policía Local de la historia del municipio. El acto estuvo presidido por el propio alcalde de Manises, Javier Mansilla, acompañado por el subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, así como por mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil, miembros de la Corporación Municipal y representantes de Protección Civil.

Al parecer, tras el acto, empezó a sentir una indisposición y fue él mismo quien acudió al Hospital, donde según apuntan fuentes cercanas, detectaron que estaba sufriendo un infarto cardíaco. De momento, permanece ingresado estable en la Unidad de Cuidados Intensivos, a la espera de su evolución.

Javier Mansilla en el acto de homenaje a la Policía este viernes 20. / A.M.

Javier Mansilla, de 45 años de edad, casado y padre de un niño, accedió a la alcaldía bajo las siglas del PSPV estas pasadas elecciones, al frente de un tripartito con Compromís y Podemos. Precisamente este es su último año con la vara de mando, ya que el líder de Compromís, Jesús Borrás, tomará el relevo durante el último año de mandato, cumpliendo así con el pacto.

Primeras reacciones

Representantes políticos no tardaron en dar mensajes de ánimo al edil. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a través de X, le ha deseado "una pronta recuperación" y ha añadido que "en estos momentos, lo más importante es la salud. Le traslado mis mejores deseos para una recuperación rápida y completa. Por la misma vía, Diana Morant, secretaria general del PSPV-PSOE ha trasladado su "fuerza y cariño", así como una pronta y tranquila recuperación". "Vuelve pronto, compañero, que te necesitamos y te queremos fuerte. Un abrazo enorme y toda la energía", añadió.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, deseó también una "pronta recuperación" a Mansilla. En la misma red social que los ambos políticos mencionados anteriormente ha destacado: "Ánimo, querido Javier. Recupérate pronto, cuídate mucho y vuelve con más fuerza. Te esperamos, Manises te necesita".

Noticias relacionadas

Durante el fin de semana han seguido llegando mustras de apoyo hacia Mansilla, como la de Cristina Mora, alcaldesa del municipio vecino Quart de Poblet: "Compartimos los límites de nuestros pueblos, compartimos los valores de nuestro partido, compartimos el corazón siempre a la izquierda. Y ahora, mis latidos se unen a los de tanta gente que manda cariño y buenos deseos", ha expresado.