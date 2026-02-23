Jesús Ros y Diana Morant respaldan al portavoz Andrés Campos en pleno debate por la sucesión del exalcalde de Torrent

La celebración de los 90 años de la agrupación del PSPV-PSOE de Torrent reconoció a todos los militantes y dirigentes que han llevado al partido socialista hasta la actualidad, tras vivir los duros tiempos de clandestinidad durante el franquismo, de gobierno municipal y de oposición. Pero el acto de fiesta del partido del puño y la rosa por alcanzar esta efeméride también dejó mensajes en clave interna de cara al futuro con las elecciones municipales de 2027 en el horizonte. Y es que tanto el histórico dirigente y exalcalde Jesús Ros como la líder del PSPV, Diana Morant, ensalzaron la labor del actual portavoz socialista Andrés Campos, que ejerce el liderazgo de la oposición a la alcaldesa del PP, Amparo Folgado.

El parlamento de Ros sorprendió al auditorio que llenaba el salón de actos del Ayuntamiento de Torrent, el pasado sábado. El exalcalde dijo en su intervención que el liderazgo del partido pasaba por el actual portavoz Campos en la tarea municipal, mientras que a la recientemente elegida secretaria general, Nati Fajardo, le emplazó a dirigir y fortalecer la organización política tras su victoria por la mínima frente a la otra aspirante Trini Castelló, a la que respaldó el portavoz Campos en el proceso de primarias celebrado hace unos meses.

Las palabras de Ros generaron numerosos comentarios tanto durante el acto como a su término. Y luego Morant también aludió en su discurso a Campos, destacando su labor al frente de la oposición en el grupo socialista en unos momentos difíciles después de que el PSPV ganara las elecciones de 2023, pero no pudiera gobernar al pactar PP y Vox. La líder del PSPV-PSOE también ensalzó a Ros como "referente" del partido, del que dijo que siempre escuchará sus "consejos". Mientras a Fajardo la emplazó a seguir liderando el partido en Torrent tras asumir la secretaria general.

Así las cosas, con los mensajes de Ros y Morant, el acto supuso un refuerzo público al portavoz local Andrés Campos en pleno debate sobre la sucesión de Ros y con una formación que está dividida por la mitad desde las primarias. Tanto el sábado, al terminar el acto, como el domingo, con la ciudad inmersa en numerosas celebraciones falleras así como la cabalgata del Año Nuevo Chino, fue uno de los asuntos más comentados en los corrillos de la actualidad política.

El mensaje que se trasladó al auditorio allí presente es que Campos puede ser una opción de consenso para que represente a las dos facciones en las que está dividido el PSPV torrentino, pues Fajardo se impuso a Castelló por solo dos votos (107 frente a 105) en noviembre pasado. El grupo municipal también está partido en dos mitades en estos momentos y se hace necesario limar asperezas de cara al futuro. De ahí, el mensaje sorpresivo de Ros, que se puede interpretar en clave interna para que se deje la guerra y la división para reconfigurar una mayoría en torno a un candidato de consenso.

En las filas socialistas, tras el acto, ha cundido bastante nerviosismo. El propio Campos se vio sorprendido por Ros y hubo numerosos militantes que le felicitaron, aunque este lunes el portavoz ha manifestado que el futuro lo decidirán unas primarias que ni siquiera están convocadas y que él está centrado en su papel de portavoz del grupo como en los últimos años, aunque sí que se siente fortalecido por las palabras de respaldo de Ros y Morant. Y abunda en la idea de que "es importantísimo que Torrent salga fortalecido con un amplio consenso".

El propio Ros especificó este lunes, tras las numerosas interpretaciones y especulaciones que se han realizado a partir del acto, que en ningún momento se refirió al futuro de un candidato para las elecciones municipales porque aún "no es el momento, ya que quedan meses", y lo que sí que hizo fue confirmar un agradecimiento a la destacada labor de Campos al frente del grupo socialista en la oposición, porque así lo cree. Quizá sus palabras se malinterpretaron por una parte del auditorio porque en ese momento de su discurso estaba hablando de lo que ha sido y ha representado el pasado y lo que debe ser el futuro del partido.

Ros quiso agraceder el "cariño" recibido por el PSPV de Torrent por parte de Diana Morant en un acto "muy bonito y emotivo" que recorrió 90 años de historia, "redescubriendo momentos de la historia de mujeres y hombres que hicieron "un trabajo muy duro" para llegar a la democracia y a lo que ahora es la agrupación socialista torrentina.

Morant: “El papel transformador de los socialistas en Torrent”

Precisamente, Morant, en su intervención, puso en valor la trayectoria histórica del partido en Torrent y su papel transformador. "Hemos venido a celebrar 90 años de una agrupación socialista en un pueblo tan importante para nosotros como es Torrent. Eso significa que hemos estado aquí desde siempre", señaló. La dirigente recordó que el Partido Socialista ha pasado por etapas de clandestinidad, oposición y gobierno, “pero siempre ha sido transformador”.

Morant subrayó que la llegada de los socialistas al gobierno municipal supuso "hacer prácticamente todo: calles, plazas, centros sociales y espacios de convivencia, especialmente tras etapas no democráticas".

Además, reivindicó que avances como la educación pública, la sanidad pública o la revalorización de las pensiones "llegaron y siguen llegando de la mano de los socialistas”.