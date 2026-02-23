Paiporta arranca las Fallas 2026 con una emotiva Crida que rinde homenaje a sus seis comisiones falleras
Las Falleras Mayores de Paiporta, Isabel Pulido Trenado y Amaia Recuero Mora, acompañadas de sus Cortes de Honor, y el alcalde, Vicent Ciscar, proclamaron el inicio de las fiestas ante la comunidad fallera concentrada en la Explanada de la Plaza del Ayuntamiento.
Paiporta ha iniciado oficialmente las Fallas 2026 este fin de semana con la inauguración de la Exposición del Ninot y la Crida como principales actos de su programación festiva.
La Explanada de la Plaza del Ayuntamiento congregó este sábado a una multitud de falleras y falleros de las seis comisiones, así como a vecinas, vecinos y visitantes, que se acercaron hasta allí para escuchar el anuncio oficial de la mano de las Falleras Mayores de Paiporta, Isabel Pulido Trenado y Amaia Recuero Mora, acompañadas de sus Cortes de Honor, y del alcalde de la localidad, Vicent Ciscar. El acto contó a su vez con la asistencia de la concejala de Cultura y Fiestas, Esther Torrijos, y de los distintos miembros de la corporación municipal.
Un videomapping con espectáculo piromusical sobre las fallas en Paiporta
En el marco del 50 aniversario de la Junta Central Fallera y como homenaje al origen y a la esencia de las fiestas josefinas, el Ayuntamiento proyectó en su fachada un videomapping con retratos e imágenes de las seis comisiones falleras y sus respectivos escudos, además de fotografías históricas relacionadas con las celebraciones en el municipio. Un momento de enorme simbolismo y emotividad al que le acompañó por primera vez un espectáculo piromusical, que añadió música y color a las calles de la localidad.
La Crida comenzó con el discurso del alcalde, Vicent Ciscar, que puso en valor la responsabilidad y el trabajo llevado a cabo por las falleras y falleros de Paiporta en los momentos más difíciles de la dana y en el que apeló a la unidad y convivencia igualitaria desde “el orgullo, la valentía y el sentimiento de germanor que definen nuestras Fallas. Valores que sustentan nuestras tradiciones, y que nos invitan a avanzar todos juntos hacia una Paiporta de oportunidades y proyectos para todas y todos”, subrayó.
La Fallera Mayor Infantil, Amaia Recuero, animó a disfrutar de las fiestas y destacó el valor la ilusión compartida por todas las paiportinas y paiportinos en estos días. A ella se sumó la Fallera Mayor, Isabel Pulido, quien alentó a “llenar las calles de color, música y germanor para celebrar la mejor fiesta del mundo”.
Al acabar, ambas proclamaron al unísono el tradicional ¡Ja estem en Falles! para dar la bienvenida a las Fallas 2026, cuya programación prosigue el próximo 28 de febrero con la tradicional Cabalgata del Ninot.
Humor e identidad colectiva en La Exposición del Ninot
Los actos oficiales se iniciaron el viernes con la inauguración de la Exposición del Ninot. El Museu de la Rajoleria acogió la muestra de las seis comisiones falleras como representación de la creatividad y la ironía de estas fiestas, con esculturas basadas en los ejes temáticos de cada Falla.
“Las Fallas son tradición, memoria e identidad colectiva, pero también son la mejor muestra de aquel arte que nace en los talleres y casales y que refleja nuestra forma de defender lo común desde el humor y la crítica social”, señala Esther Torrijos, concejala de Cultura y Fiestas, para quien “estas fallas recuperan el sentido original con una programación amplia y diversa que acerca la actividad de las comisiones falleras a cada barrio con el objetivo de fomentar esa unión entre la ciudadanía”.
