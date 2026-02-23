Paterna invierte casi 50.000 euros en mejorar la seguridad y accesibilidad del parque infantil Gran Teatre

El Ayuntamiento de Paterna ha llevado a cabo la renovación del parque infantil ubicado junto al Gran Teatre Antonio Ferrandis con una inversión total de 48.920,17 euros, una actuación que permitirá mejorar la seguridad, accesibilidad y calidad de este espacio destinado al ocio y disfrute de los más pequeños.

El alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha subrayado que “cada inversión en nuestros parques infantiles es una apuesta directa por la calidad de vida de nuestras familias. Queremos espacios públicos seguros, modernos y adaptados a las necesidades de nuestros niños y niñas, porque ellos son el presente y el futuro de nuestra ciudad”.

Por su parte, el concejal de Parques Infantiles, Roberto Usina, ha destacado que “seguimos avanzando en la mejora progresiva de las áreas de juego de todos los barrios de nuestra ciudad, garantizando espacios más seguros, accesibles y confortables para la convivencia vecinal”.

Acciones

La actuación ha incluido la renovación integral del pavimento continuo de caucho, garantizando una superficie amortiguadora adaptada a la normativa vigente en materia de seguridad. Asimismo, se ha sustituido el vallado perimetral para reforzar la protección del recinto y ofrecer mayor tranquilidad a las familias usuarias.

La actuación ha incluido la renovación integral del pavimento continuo de caucho y se ha sustituido el vallado perimetral. / A. P.

Además, se han restaurado todos los elementos de juego existentes, mejorando su estado y funcionalidad, y se han sustituido los bancos del parque, dotando al espacio de un entorno de mayor comodidad y una imagen renovada.

IV Fase del Plan municipal

Esta intervención se enmarca en la IV Fase del Plan municipal de mejora y adecuación de parques infantiles, que cuenta con una dotación superior a 2,1 millones de euros y que está permitiendo actuar en distintos barrios de la ciudad, como ya se ha hecho en los parques de la calle Alcora y calle Almassora, en el barrio de Terramelar.

Noticias relacionadas

"Con este tipo de actuaciones, el consistorio reafirma su compromiso con la mejora continua de los espacios públicos y con la consolidación de Paterna como una ciudad pensada para las familias, con entornos seguros, accesibles y de calidad".