Torrent celebrará de nuevo el Año Nuevo Chino en 2027, consolidando la festividad en el calendario local

La celebración del Año Nuevo Chino se queda en Torrent. Fue la propia alcaldesa, Amparo Folgado, quien al finalizar la jornada este domingo, anunció que esta celebración regresará a Torrent el próximo 30 de enero de 2027, consolidando así esta festividad en el calendario festivo local.

Un anuncio que llega después de que Torrent viviera este domingo una jornada histórica con la celebración, por primera vez en la ciudad, del Año Nuevo Chino en la Comunitat Valenciana. La celebración llegó a la capital de l'Horta Sud después de que semanas antes se suspendiera en València por alerta naranja, debido al viento. La festividad, dedicada al Año del Caballo de Fuego, reunió a miles de vecinos y visitantes que abarrotaron la Avenida al Vedat en la que ya es la mayor cabalgata en la historia de la ciudad en cuanto a público, sin lugar a dudas y llegando a superar los 40.000 asistentes.

El recorrido, que discurrió desde el Ayuntamiento por la Avenida al Vedat, la calle Idilio Gimeno y hasta la Plaza Unió Musical, se convirtió en un auténtico espectáculo de color, música y tradición oriental.

La comitiva arrancó con uno de los momentos más solemnes de la jornada: el ritual Hoi Gwong, destinado a “despertar” a los dos leones chinos. La alcaldesa, Amparo Folgado, fue la encargada de realizar el tradicional toque del Gong en la puerta del Ayuntamiento, marcando así el inicio oficial del desfile.

Precedidos por tres caballos en honor al Año del Caballo de Fuego, el desfile continuó con un espectacular Correfoc cuyos integrantes portaban un caballo en llamas. Tras ellos, el sonido del gong y el timbal asiático anunciaba la llegada de las autoridades.

La alcaldesa recorrió a pie todo el itinerario acompañada por la Secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá; el presidente de la Asociación de Empresarios Chinos en la Comunitat Valenciana, Fernando Zhou; el presidente del Instituto Confucio de la Universitat de València, Vicente Andreu; y diversas autoridades y empresarios chinos, así como el equipo de gobierno municipal. Durante el trayecto saludaron a los asistentes y repartieron los boletos para la gran rifa final, de la que se distribuyeron 7.000 participaciones.

Las 12 carrozas de la gran cabalgata / Mapi Casabán

Tras la representación institucional, el desfile dio paso a una explosión de tradición y simbolismo. Mujeres ataviadas con trajes tradicionales chinos desfilaron junto a dos grandes leones de vivos colores y un imponente dragón que interactuó constantemente con el público, especialmente con los más pequeños. El Centro Cultural Shaolin Valencia ofreció exhibiciones de artes marciales que despertaron la admiración de los asistentes.

Entre las diferentes carrozas se situaron grupos de percusión interpretando marchas tradicionales, creando una atmósfera que acompañó a las 12 carrozas participantes. En las dos primeras desfilaron las Falleras Mayores de Torrent, Andrea y Sara, junto a sus Cortes de Honor, como representación torrentina en esta celebración multicultural. También se sumó a la fiesta la mascota local “Bollet”, luciendo su característica bufanda roja desde una de las carrozas.

400 personas en la cabalgata

En total, cerca de 400 personas participaron activamente en la cabalgata, lanzando miles de caramelos y dulces que hicieron las delicias de los asistentes.

La jornada había comenzado ya a las 12 del mediodía en la Plaza Unió Musical, donde 22 carpas y puestos de comida ofrecieron gastronomía típica en un ambiente festivo y familiar. El buen tiempo acompañó durante todo el día, permitiendo que el público disfrutara de actuaciones musicales tanto tradicionales como contemporáneas en el escenario principal.

El acto de clausura, celebrado también en la Plaza Unió Musical, reunió nuevamente a las autoridades. Intervinieron el presidente de la Asociación de Empresarios Chinos en la Comunitat Valenciana, Fernando Zhou; el presidente del Consejo Nacional para la Promoción de la Reunificación Pacífica de China en España, Xu Songhua; El presidente del Instituto Confucio, Vicente Andreu; la Secretaria Autonómica, Asunción Quinzá; el alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo; y cerró el acto la alcaldesa Amparo Folgado.

Así ha sido la celebración del Año Nuevo Chino en Torrent / J.M. López / J.M. López

En su intervención, Folgado destacó que “Torrent es hoy ejemplo de convivencia y respeto”. La alcaldesa subrayó que “la multiculturalidad nos enriquece como ciudad y como sociedad. Conocer otras culturas es abrir la puerta a la amistad entre los pueblos y al entendimiento”. Añadió además que “cuando compartimos tradiciones, música y alegría, estamos construyendo puentes de respeto y colaboración que fortalecen nuestra ciudad”. Folgado agradeció la gran acogida de la celebración del Nuevo Año Chino en Torrent.

Folgado agradeció especialmente a la comunidad china su implicación en la organización del evento y a los vecinos y visitantes por el excelente ambiente vivido en las calles. También tuvo palabras de reconocimiento para la Policía Local, la Policía Nacional, Protección Civil, Cruz Roja y trabajadores municipales por su labor durante toda la jornada.

Tras los discursos tuvo lugar el gran sorteo de regalos patrocinados por empresas colaboradoras. Cenas en restaurantes, electrodomésticos, tablets y maletas fueron algunos de los premios repartidos entre los miles de asistentes congregados en la plaza, en un acto que culminó con música en directo y un ambiente festivo hasta entrada la noche.

La celebración puso el broche de oro a un intenso fin de semana en Torrent, que también acogió la Macrodrespertà, la Crida, un campeonato de MTB y la Cabalgata Infantil. La ciudad volvió a demostrar su capacidad organizativa para grandes eventos, habilitando además dos amplias zonas de estacionamiento en Parc Central para facilitar la asistencia masiva.

Con esta histórica celebración del Año Nuevo Chino, Torrent no solo ha batido récords de participación, sino que ha dado un paso firme hacia una ciudad más abierta, diversa y unida en torno a la cultura y la convivencia.