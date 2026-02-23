Torrent celebra la Crida 2026: 50 años de tradición fallera con un emotivo acto en la Plaça Major

La capital de l’Horta Sud ha vivido este sábado una de las noches más significativas de su calendario festivo con la celebración de la Crida 2026, organizada por el Ayuntamiento de Torrent conjuntamente con la Junta Local Fallera un acto que adquirió un carácter extraordinario al cumplirse 50 años desde que, en 1976, se celebrara por primera vez el llamamiento oficial a las Fallas.

Aquella primera Crida tuvo lugar el 8 de marzo de 1976 y fue pronunciada por la Fallera Mayor de Torrent Rosa Maria Ros Mora, en el entonces Ayuntamiento, actual Casa de la Cultura, iniciando una tradición que medio siglo después se ha consolidado como uno de los actos más emblemáticos del calendario festivo torrentino.

La Plaça Major volvió a convertirse en el epicentro del sentimiento fallero. Más de 5.000 falleros y falleras, junto a representantes de las 28 comisiones de la ciudad, vecinos y visitantes, llenaron el entorno de la Torre en una de las noches más multitudinarias y emotivas que se recuerdan.

La alcaldesa Folgado junto a las falleras mayores Andrea Adelantado y Sara Magán. / A. T.

Las Falleras Mayores de Torrent 2026, Andrea Adelantado y Sara Magán, junto a sus Cortes de Honor, protagonizaron una Crida que combinó memoria, identidad, emoción y espectáculo. Andrea y Sara dirigieron sus discursos desde la Torre, mientras que las integrantes de sus Cortes de Honor dedicaron también unas palabras al mundo fallero, en un momento especialmente significativo dentro de esta edición conmemorativa, compartiendo el sentimiento colectivo de una ciudad que volvió a proclamar con orgullo que Torrent ya está en Fallas.

Una jornada que comenzó desde primera hora

La ciudad despertó a las 08:00 horas con la tradicional macrodespertà, en la que participaron las 28 comisiones falleras de Torrent. Dos itinerarios partieron desde la plaza Obispo Benlloch y la avenida Genaro Palau hasta confluir en la plaza Unió Musical, en un estallido de pólvora y germanor que marcó el inicio del día grande del mundo fallero torrentino.

Tras el recorrido, falleros y falleras compartieron la tradicional ‘xocolatà popular’, elaborada con chocolate torrentino Rafel Andreu y preparada con la maestría de la Asociación de Personas con Discapacidad ADISTO de Torrent, que volvieron a volcarse en esta jornada festiva, convirtiéndose en uno de los momentos más entrañables de convivencia entre comisiones. Como novedad, por primera vez se instaló un punto especial de bollería sin gluten, apta para celíacos, reforzando así el carácter inclusivo y accesible de la celebración.

Ya por la tarde tuvo lugar la concentración oficial ante la puerta del Ayuntamiento, desde donde arrancó el desfile protocolario hacia la Torre, encabezado por tabal i dolçaina, estandartes y las Cortes de Honor.

50 años de Crides en Torrent: un homenaje audiovisual a medio siglo de historia

A las 20:00 horas comenzaba el acto oficial con un gran videomapping conmemorativo, proyectado sobre la Torre, que recorrió la historia de las 50 Crides celebradas en Torrent (1976–2026). La proyección incluyó un repaso visual a todas las Falleras Mayores que han representado a la ciudad, la aparición de los escudos de las 28 comisiones y la imagen oficial de las Fallas 2026, en un ejercicio de memoria colectiva que emocionó al público asistente.

El despliegue audiovisual estuvo acompañado por efectos pirotécnicos que envolvieron la Torre en destellos de luz y fuego, reforzando la intensidad del homenaje y convirtiendo el inicio de la Crida en un espectáculo de imagen, música y pólvora perfectamente sincronizados.

Entrega simbólica de las llaves a las Falleras Mayores de Torrent 2026

Tras el bloque audiovisual y musical, llegó el turno de los discursos. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, dirigió unas palabras emotivas y de júbilo al colectivo fallero, destacando en su intervención, “Hoy el corazón de Torrent late al unísono con sus 28 comisiones falleras, con 28 estandartes alzados que representan medio siglo de historia, tradición y sentimiento compartido. Esta Crida del 50 aniversario es la voz de nuestra ciudad, la voz de nuestras Falleras Mayores, que desde la Torre simbolizan la unidad, el orgullo y la fuerza de nuestro pueblo.”

Antes de proceder a la entrega simbólica de las llaves, la alcaldesa subrayó el significado profundo del gesto y el papel de las máximas representantes de la fiesta, “Andrea Adelantado y Sara Magán no solo representan a las Fallas 2026; hoy reciben las llaves que abren el corazón de Torrent, de nuestros casales y de toda la comarca. En sus palabras está la emoción de generaciones de falleros y la continuidad de una fiesta que forma parte de nuestra identidad.”

Posteriormente, quiso destacar el carácter permanente y transversal de la tradición fallera en la ciudad, “Las Fallas son memoria, son presente y son futuro. Y mientras haya una comisión trabajando, un artista creando y un fallero defendiendo nuestras tradiciones, Torrent seguirá proclamando con orgullo que ya estamos en Fallas”.

Las comisiones ante la Torre. / A. T.

Tras sus palabras, Folgado realizaba la entrega de las llaves de la ciudad a las Falleras Mayores de Torrent 2026, gesto que simboliza que Torrent se pone en manos del mundo fallero durante las semanas grandes de la fiesta.

Posteriormente, Andrea Adelantado, Fallera Mayor de Torrent 2026, visiblemente emocionada ante una Plaça Major entregada, pronunció una Crida cargada de simbolismo histórico, orgullo colectivo y sentimiento fallero, poniendo en valor medio siglo de tradición y el papel de cada comisión en la construcción de la identidad de la ciudad, “celebrar cincuenta años de Crides es celebrar medio siglo de voces que han unido a Torrent. Desde esta Torre histórica, que ha sido testigo de nuestra evolución, proclamamos que ya estamos en Falles. Somos herederos de aquella primera llama que nació en 1942 y que convirtió la unión de un barrio en el latido de toda una ciudad.”

Con un discurso que combinó memoria y reivindicación cultural, destacó la esencia artística y humana de la fiesta,“Las Fallas son una explosión de luz, arte y vitalidad. Nuestros artistas falleros transforman madera y cartón en emoción, sátira y memoria colectiva. Pero, sobre todo, las Fallas son germanor: nacen del esfuerzo, del trabajo compartido y del compromiso de cada comisión que mantiene viva esta tradición año tras año.”

Finalmente, lanzó un llamamiento al futuro y a la unidad del pueblo torrentino, en uno de los momentos más emotivos de la noche, “somos herencia y presente, puente entre quienes lucharon por esta fiesta y quienes la harán crecer en el futuro. Alzad vuestros estandartes tan alto como podáis, para que lleguen también a quienes nos observan desde el cielo. Porque mientras exista una falla, Torrent nunca dormirá. Visca València, visca Torrent i visquen les nostres Falles.”

Por su parte, Sara Magán transmitió frescura, ilusión y energía en una intervención centrada en el papel de los más pequeños como garantía de continuidad de la fiesta, “desde los pies de nuestra Torre, mi corazón está lleno de ilusión por representar a todos los niños y niñas de Torrent en este mágico 2026. Comienza una semana intensa, llena de pólvora, música, color y emociones. Las Fallas son la mejor fiesta del mundo, y hoy damos inicio a un tiempo que esperábamos con alegría.”

En su discurso, reivindicó el protagonismo infantil dentro del mundo fallero, “nosotros, los xiquets i xiquetes, somos el presente y también el futuro de esta fiesta. Somos el terratrèmol que hace que la llama de nuestros corazones nunca se apague. Las Fallas se viven con los cinco sentidos: vemos los monumentos, olemos la pólvora, escuchamos la música, saboreamos la xocolatà y sentimos las flores en la ofrenda.”

Para cerrar, dirigió un mensaje directo a los representantes infantiles de las comisiones, “Gracias a todos los falleros, mayores y pequeños, por cada aplauso y cada sonrisa. Sentíos muy orgullosos de nuestra ciudad y de nuestras tradiciones. Representantes infantiles, fallerets i falleretes, nuestro momento ha llegado: cridem tots junts… ¡Ja estem en Falles!”

El acto culminó con la interpretación del Himne de Torrent y del Himne de la Comunitat Valenciana.