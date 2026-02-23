Torrent se prepara para la III Arribada del Foc: un espectáculo pirotécnico a cargo de Vulcano

La ciudad de Torrent se prepara para vivir una de las noches más intensas y emocionantes de su calendario festivo con la celebración de la III edición de L’Arribada del Foc, un gran espectáculo pirotécnico que tendrá lugar el viernes 27 de febrero a las 23.30 horas en la Plaça de la Unió Musical. El evento, que ya se ha consolidado como una cita imprescindible, volverá a convertir el cielo torrentino en un auténtico escenario de luz, sonido y fuego.

El disparo correrá a cargo de la prestigiosa Pirotecnia Vulcano, sinónimo de innovación, potencia y precisión técnica. Para esta tercera edición, "la firma ha diseñado un espectáculo de ocho minutos intensos, con ritmos vertiginosos y una cuidada combinación de fuego de altura, material de proximidad y elementos teatrales, pensados para atrapar al espectador desde el primer segundo hasta el gran final", explican desde el consistorio.

Las cifras del montaje reflejan la magnitud del evento: 95 kilos de NEC, más de 1.000 artificios pirotécnicos y 700 órdenes de disparo perfectamente sincronizadas. El corazón del espectáculo será una plataforma de 18 metros de altura, equipada con un truss circular con 16 posiciones a 360 grados, que permitirá una visión envolvente del fuego. A ello se suman seis posiciones de disparo de carcasas de gran calibre y truenos digitales de gran potencia, capaces de hacer vibrar la plaza al ritmo de la pólvora.

La propuesta cromática será otro de los grandes atractivos, con 15 tonalidades diferentes y 19 conjuntos homogéneos que se sucederán mediante secuencias digitales. Todo el sistema funcionará mediante tecnología vía radio Explo, con dos consolas maestras y doce maletas de 70 líneas de fuego, garantizando una sincronización precisa y segura de todos los efectos. Destaca especialmente la combinación del fuego de altura, con tijeras a 18 metros, y la parte estática instalada en el parque, creando un diálogo constante entre cielo y tierra.

Entre los momentos más esperados, la organización subraya un inicio sorprendente, marcado por la variedad de efectos y secuencias diseñadas para captar la atención del público desde el primer instante, y un final de gran potencia, de marcado estilo valenciano, que promete cerrar la noche con una explosión de emoción.

Correfoc a las 22.30 horas

Antes del disparo pirotécnico, Torrent calentará motores con un vibrante Correfoc, que arrancará a las 22.30 horas desde la avenida del Vedat. El pasacalle estará protagonizado por la colla Dimonis d’Alaquàs, junto a representantes de distintas comisiones falleras de la ciudad. Chispas, fuego y danza se mezclarán en un recorrido que guiará al público hasta la plaza, creando un ambiente de adrenalina y expectación.

La III Arribada del Foc supone, además, una simbólica bienvenida al mes de marzo y al inminente calendario fallero. Desde el Ayuntamiento de Torrent se ha destacado la gran acogida de las ediciones anteriores y la importancia de seguir apostando por eventos que refuercen la identidad festiva de la ciudad. Para ello, se ha previsto un dispositivo especial de seguridad con Policía Local, Protección Civil y servicios sanitarios.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacado la importancia de este evento para la ciudad: “L’Arribada del Foc es mucho más que un espectáculo pirotécnico; es una muestra de nuestras raíces, de nuestra pasión por la pólvora y de la capacidad de Torrent para ofrecer actos de gran calidad que unen a vecinos y visitantes”. Folgado ha subrayado además que “esta tercera edición es una apuesta clara por seguir consolidando el evento dentro del calendario festivo, como antesala de las Fallas y como bienvenida al mes de marzo”.

La alcaldesa también ha puesto en valor el trabajo conjunto de todas las áreas implicadas: “Desde el ayuntamiento hemos preparado un dispositivo especial de seguridad para que todo el mundo pueda disfrutar con tranquilidad. Queremos que Torrent vuelva a ser referente”.