Vox se opone frontalmente a los “Premios Violeta” impulsados por su socio de gobierno en el Ayuntamiento de Torrent

La formación de ultraderecha se opone a los premios que incluyen criterios LGTBI+ y de perspectiva de género, considerando que se trata de una imposición ideológica en las festividades, incluso en categorías infantiles

Una de los ninots que destaca el cambio de rol de la mujer en la sociedad y que Vox considera que no debe ser premiado.

Una de los ninots que destaca el cambio de rol de la mujer en la sociedad y que Vox considera que no debe ser premiado.

Pilar Olaya

Pilar Olaya

El Grupo Municipal Vox en Torrent muestra su total rechazo a la convocatoria de los denominados “Premios Violeta a las Fallas 2026”, iniciativa que contó con el voto en contra de Vox en la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 9 de febrero.

Desde Vox se ha reiterado que la formación no puede respaldar políticas que, a su juicio, suponen la imposición de una determinada ideología en el ámbito institucional y en las tradiciones festivas, como añadir criterios de perspectiva de género y planteamientos LGTBI+ en la baremación de los premios, incluidos los de categoría infantil, hecho que considera especialmente grave.

Vox ha señalado que ya trasladó en la Junta de Gobierno Local su rechazo a esta convocatoria, votando en contra por coherencia con su programa electoral y con su ideario, que defiende políticas dirigidas a todos los españoles y sin “categorías ideológicas”.

“Vox no puede apoyar unos premios que promueven medidas basadas en la ingeniería social y que utiliza las fiestas tradicionales para difundir una visión ideológica concreta”, han manifestado fuentes del grupo.

El PP se enfrenta de nuevo a la ideología de su socio de gobierno, Vox, que manifiesta, sin tapujos, su falta de apoyo a la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+ y a reconocer la necesidad de una perspectiva de género en el ambito social, festivo y urbano, ante los continuos ataques machistas, algo que se posiciona dentro de su plan de gobierno, en la que no se reconoce la violencia machista.

En contra del Plan de Igualdad

Ya tuvo otro enfrentamiento en la aprobación del Plan de Igualdad, que salió adelante con los votos del PP y de la oposición, pero que contó con tres votos en contra de Vox, socio de gobierno. El partido de extrema derecha considera que el documento,diseñado para fomentar la igualdad de hombres y mujeres en el ayuntamiento, era "una discriminación directa" y que el ayuntamiento "no debe intervenir en las áreas más masculinizadas o feminizadas, porque eso es forzar equilibrios artificiales y atentar contra la voluntad y libertad individual", señalan.

Además, pese a aestar aporbado, Compromís denunció que Vox consiguió que el plan no se aplicase en las áreas contorladas por Vox, tan importantes como Educación, Familia, los Deportes, o Fiestas.

