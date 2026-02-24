Albal da el pistoletazo de salida a las Fallas 2026 con la tradicional y emotiva Crida

Albal ha vivido una tarde cargada de emoción con la celebración de la Crida de las Fallas 2026, el acto que marca oficialmente el inicio de la fiesta fallera en el municipio. El evento tuvo lugar el pasado sábado a las 19:30 horas, cuando cientos de falleros y falleras de las siete comisiones se congregaron en la Plaza del Jardí, a los pies del balcón del Ayuntamiento de Albal, para escuchar el tradicional “Ja estem en Falles”.

Considerado uno de los actos más esperados por el mundo fallero, la Crida volvió a convertirse en un espectáculo de emoción colectiva. Las Falleras Mayores y los presidentes y presidentas de las diferentes comisiones fueron saliendo al balcón del consistorio para recibir los vítores y aplausos de sus falleros, que aguardaban su aparición entre pancartas y fotografías. Desde lo alto, lanzaron caramelos y globos con los colores identificativos de cada comisión, llenando la plaza de ambiente festivo.

Antes de que las máximas representantes materializaran la Crida, el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, puso en valor en su discurso la germanor fallera y la importancia de las Fallas como eje social y cultural del municipio, animando a la ciudadanía a salir a la calle y disfrutar de la fiesta en los casales como espacios de convivencia.

Las falleras mayores

Por segundo año consecutivo, las Falleras Mayores de la localidad, Andrea Ortiz y Lara Monterde, pronunciaron la esperada frase que simboliza el inicio oficial de las fiestas. Tras sus discursos y declarar oficialmente iniciadas las Fallas 2026, ambas recibieron, como es tradición, las llaves del municipio, de manos del alcalde y de la vicealcaldesa y concejala de Fiestas, María José Hernández, en un gesto que simboliza la cesión del protagonismo festivo al mundo fallero.

Crida en Albal 2026. / A. A.

En el acto también estuvieron presentes el presidente de la Junta Local Fallera de Albal, José Miguel Salas, y el vicepresidente segundo, Juan Ruiz Cozar.

Alta participación

El presidente de la Junta Local Fallera destacó la alta participación y el respaldo masivo de la ciudadanía, subrayando que, tras lo vivido el pasado año a consecuencia de la dana, las Fallas de 2026 serán especialmente significativas e inolvidables.

Por su parte, la vicealcaldesa resaltó que las Fallas son un elemento vertebrador e identitario de Albal, capaz de unir a generaciones enteras en torno a un mismo sentimiento.

Tradicional ofrenda

La jornada concluyó con la tradicional ofrenda floral en la Iglesia Nuestra Señora de los Ángeles. El párroco local, Engraci Bataller, recibió a los máximos representantes bajo la imagen de la Virgen de los Desamparados, en un acto cargado de simbolismo que puso el broche final a la Crida.

Con este acto, Albal inicia oficialmente unas semanas intensas de celebración. La localidad ya está en Fallas.