Burjassot teje una completa programación por el 8M, bajo el lema "El hilo que nos une"

El Ayuntamiento de Burjassot, a través de la Concejalía de Igualdad y Feminismo dirigida por Yolanda Andrés, ha preparado una completa programación con motivo del Día Internacional de la Mujer, que en 2026 se articula bajo el lema “8M, el hilo que nos une”. Una idea que simboliza la fuerza de la unión, la sororidad y el trabajo colectivo que, año tras año, realiza el Consistorio en materia de políticas de igualdad.

La programación comenzará el martes 3 de marzo, a las 10.30 h, en la Plaza Emilio Castelar, con actividades matinales orientadas al alumnado de los institutos de Burjassot y con la colocación de un gran del lazo morado en la fachada del Ayuntamiento, a cargo de la Asociación Dones del Crochet. Por la tarde, a las 19.00 h, la Casa de Cultura acogerá el monólogo de la actriz y monologuista valenciana Carol Tomás.

El miércoles 4 de marzo, a las 20.00 h, la Casa de Cultura será el escenario para la celebración de la ceremonia de entrega de los Premios Dones amb Iniciativa, el reconocimiento anual que el Ayuntamiento rinde a las mujeres emprendedoras de Burjassot. Al día siguiente, el 5 de marzo, el teatro cogerá el testigo de la programación con el estreno de Un grito en la oscuridad, a cargo de la Associació Teatral Paraules i Dones. Será a las 19.00 h, en el Centro Cultural Tívoli.

La historia feminista

La memoria y la historia feminista local tendrán un espacio destacado en la programación del 8M con la exposición Memoria feminista en Burjassot, una muestra pensada con motivo del XX aniversario de Espai Dona y de las cuatro décadas que el Ayuntamiento de Burjassot lleva trabajando por la consecución de una igualdad real y efectiva. La inauguración de la exposición fotográfica será a las 18.30 h, en Salón de Actos de la Casa de Cultura. A partir del 9 de marzo, se podrá visitar en la primera planta del Consistorio, en su horario de apertura al público.

La jornada del 8 de marzo, domingo, Día Internacional de la Mujer, se celebrará nuevamente en la plaza de Emilio Castelar con propuestas para todos los públicos: a las 10.30 h, Rebombori Cultural pondrá en escena el espectáculo Niñas Rebeldes, para público familiar; a las 12.00 h, tendrá lugar la lectura del Manifiesto con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, que irá seguida del espectáculo de danza Dominare, de Maduxixa Teatre. La jornada se completará por la tarde, a las 17.00 h, con la salida en autobús hacia la manifestación del 8M en València.

Charla de turismo liderado por mujeres

Las actividades concluirán el 10 de marzo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a las 17.30 h, con la charla Un turisme sostenible liderat per dones, a cargo del Fons Valencià per la Solidaritat, dentro del proyecto Ser Dona al Sud 2026.

Con esta programación, Burjassot vuelve a situar la igualdad en el centro de la agenda municipal, invitando a la ciudadanía a participar en una semana que, bajo el lema “El hilo que nos une”, refuerza los lazos municipales de compromiso por una sociedad más justa e igualitaria.