Dones de Picanya
Catorce años pintando feminismo en los balcones de Picanya
El festival "Art al carrer" inaugura su exposición, hasta el 12 de marzo, con un total de 36 obras de artistas colectivos e individuales
Son catorce años ya los que Dones de Picanya llevan llenando los balcones de feminismo. Este sábado, a las 11 horas, se inauguró con la presencia de socias y de artistas, la 14 edició el Festival "Art al carrer" en el carrer Sant Francesc.
Acompañados de los y las artistas, se fueron explicando una por una las 36 obras, 18 de artistas individuales y otras tantas realizadas por 10 colectivos, que se mostraban colgadas y que de nuevo ponían sobre la mesa la lucha por la igualdad, de cara a la celebración del 8-M.
Hasta el 12 de febrero, esta galería al aire libre, permanecerá abierta con lienzos de África Abril, David de Limón, Inma Ricart y Anna Casaban, Inma Liñana, La Nena Wapa Wapa, Mar Caballero, que se estrena este año, María Escalona y Alba García, Mho Dueñas, Tamoji, Gary, Maria Jesús Iglesias, Andrés Pérez, Inma Alabajos, Via Promig, Vitoria Navarro, Maria Dolores Grau, Emilse Adriana Caggiano y Transi González, que han contribuido a fomentar la igualdad con su arte en Picanya. En cuanto a las obras colectivas, por primera vez se ùdieorn contemplar las cinco obras presentadas por el IES Penyagolosa, de Castelló. También las que nunca fallan, las obras de los centros escolares, incluso desde Infantil, como La Gavina, IES Enric Valor, CEIP Baladré, CEIP Ausiàs March, IES Andreu Alfaro, La Mandarina, o la EPA de Picanya y de Clases de Pintura.
"La 14.ª edición de Art al Carrer nos ha regalado más de 20 obras creadas por artistas, colectivos, asociaciones y centros educativos que, con talento y compromiso, han convertido nuevamente la calle en un auténtico museo al aire libre. Una jornada llena de arte y participación para continuar defendiendo los valores del feminismo, la igualdad y una sociedad más justa y equitativa. Gracias a Dones de Picanya +por hacerlo posible un año más, con el apoyo del Ayuntamiento de Picanya", señalan desde el gobierno socialista.
Desde Dones de Picanya, su presidenta, Xelo Sánchez, se mostró muy agradecida por la participación y las artistas por " esas obras, que nos hacen tanto pensar y que son el reflejo de la vida cotidiana que tenemos las mujeres en este momento", tal y como dijo durante la presentación del festival.
