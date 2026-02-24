Detenidos por robar en tiendas de telefonía de Moncada, Llíria y la Vall d'Uixó
Los integrantes de la banda, que tienen entre 16 y 24 años, intentaron huir de los agentes poniendo en riesgo a peatones y conductores
La Guardia Civil ha detenido a los integrantes de una banda por la comisión de robos con violencia e intimidación en tiendas de telefonía móvil de Moncada, Llíria y la Vall d'Uixó. Los robos consistían en terminales de alta gama, con una valoración de aproximadamente 24.000 euros.
Los agentes tuvieron conocimiento de que un mismo coche estaba implicado en la comisión de diversos robos con violencia e intimidación en tiendas de telefonía de las localidades de Llíria, Moncada y Vall d’Uixó. Esa misma tarde, agentes de Seguridad Ciudadana observaron el vehículo implicado en los robos circulando en sentido contrario e hicieron un cambio de sentido. Los autores, al percatarse, comenzaron a realizar maniobras que pusieron en riesgo a los usuarios de la vía.
Poco después, al ser alcanzados por los agentes, el vehículo continuó sin detenerse hasta que, finalmente, en el arcén de un carril de deceleración, dieron el alto. En el interior había tres hombres que, tras ser identificados y registrados, se observó que portaban dinero en efectivo y dos alarmas antirrobo de teléfonos móviles.
El "modus operandi"
El modus operandi de los autores consistía en utilizar la violencia e intimidación en el interior de establecimientos de telefonía móvil para conseguir dispositivos de alta gama. Accedían a las tiendas con el rostro cubierto y arrancaban a la fuerza los mecanismos de seguridad de los teléfonos, intimidando a los empleados y clientes. El botín de sus robos asciende a los 24.000 euros.
La detención de los tres hombres de 16, 22 y 24 años se produjo en la localidad de San Antonio de Benagéber. Se les atribuyen los siguientes delitos: cuatro robos con violencia e intimidación y uno de resistencia a agente de la autoridad.
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de La Pobla de Vallbona. Las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 7 de Paterna.
- Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
- Un hombre y sus padres matan a un vecino a cuchilladas y golpes en València por quejarse del ruido
- La bandera con el águila bicéfala, entre la afición del Real Madrid en el Roig Arena
- Los primeros 500 operarios de la gigafactoría de Volkswagen van a cobrar unos 1.500 euros netos al mes
- Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà
- El más que original traje de Marta Mercader para la Crida: un 'Maribel' color Manzana Verde, y una peineta llena de simbolismo
- Felipe VI durante su visita al Roig Arena por la final de la Copa del Rey
- Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario de la gigafactoría