Juan Ramón Adsuara: “Luchamos para que los fondos europeos lleguen directamente a las provincias, que conocemos mejor el terreno”

-Acaba de ser nombrado presidente de Partenalia. Para aquellos vecinos que no estén familiarizados con el término, ¿qué es exactamente esta organización?

-Partenalia es una asociación de gobiernos intermedios, es decir, provincias y diputaciones de toda Europa, especialmente de países como Italia, Francia, Alemania, Rumanía o Portugal, que se organizan territorialmente de esta forma. Nuestro objetivo es doble: por un lado, intercambiar buenas prácticas y, por otro, luchar unidos para captar subvenciones europeas. Ahora mismo, por ejemplo, estamos muy centrados en la resiliencia y en los planes de emergencia, aprendiendo de cómo otras regiones europeas han gestionado sus inundaciones.

-¿Por qué es tan importante que las provincias tengan voz propia en Europa y no dependan solo de los gobiernos nacionales o regionales?

-Queremos influir en el Comité de las Regiones para que, cuando se negocien fondos europeos, se cuente directamente con las provincias. Si el dinero solo pasa por los ministerios o las consellerias, la gestión es mucho más lenta y, en ocasiones, no da tiempo a ejecutarlo todo; ahí tenemos el caso de los fondos Next Generation, donde se han tenido que devolver cuantías importantes. Está demostrado que las provincias gestionamos los fondos con gran eficacia. Tenemos más capilaridad y conocemos las necesidades de los pueblos mucho mejor que un ministerio que está más “anquilosado”.

-En este sentido, ¿su papel como diputado provincial le otorga una ventaja?

-Sin duda. Llevo tres años gestionando fondos de la Unión Europea dentro de la Diputación para temas de informática, turismo o despoblación. Esa experiencia nos permite ver que para muchos alcaldes y alcaldesas es muy difícil llegar a un ministerio o a la Generalitat. Sería mucho más fácil si la propia Diputación pudiera convocar esas ayudas directamente.

-¿Podemos hablar ya de algún logro concreto o de mejoras en el corto plazo?

- Sí. Se ha trabajado en un informe para el Parlamento Europeo donde reivindicamos que los fondos no se distribuyan solo por regiones, sino que se tenga en cuenta la renta per cápita de los territorios para lograr una mayor cohesión social. En el marco plurianual que se negocia ahora para el periodo 2028-2034, se tendrá en cuenta este nivel de renta y el número de habitantes por provincia a la hora de repartir el dinero.

Reunión de Partenalia en la Manocmunitat de l'Horta Sud. / M.H.S.

-¿Cómo beneficia este nombramiento a la Mancomunidad de l’Horta Sud ?

-Las mancomunidades también tienen cabida en Partenalia para participar en intercambios de conocimiento y fondos. En nuestro caso, la Mancomunidad de l’Horta Sud gestiona a casi 500.000 habitantes y es vital que tenga ese acceso a formaciones y fondos europeos; de hecho, compartimos sede en Bruselas con Partenalia.

-¿Y a Alfafar y la lucha por el soterramiento de las vías?

-Estamos pendientes de ver qué líneas de inversión para grandes infraestructuras salen en el marco 2028-2034 para ver si podemos rascar algo ahí.

-Sustituye en el cargo a Barolomé Nofuentes, del PSPV, usted es del PP, ¿las siglas políticas son importantes?

-En Europa da igual. Se habla de territorios, de provincias y departamentos, no de ideología. En Partenalia trabajamos codo con codo con provincias como Sevilla, Barcelona, Cáceres o Castellón, cada una de un color político distinto, pero las necesidades del territorio son las mismas independientemente de quién gobierne. Mi vicepresidente, por ejemplo, es Luca Menesini, alcalde de la ciudad italiana de Lucca, y con él estamos abriendo muchas puertas en el Parlamento Europeo.

-Tras la tragedia de la dana, ¿qué puede aportar Partenalia a la reconstrucción de la zona?

-Mucho. Por ejemplo, en 1996 Alemania y la República Checa sufrieron inundaciones similares a las nuestras y hemos aprendido de sus experiencias sobre cómo mejorar parques metropolitanos y diques alrededor de los barrancos. Este verano viajaremos a Hannover, donde se celebra la feria de emergencias y catástrofes más importante de Europa. Allí nos reuniremos con expertos para ver qué se ha hecho en otras partes del continente. Esos conocimientos serán fundamentales para las decisiones que tomemos en la Mancomunidad o en la Diputación para proteger nuestro territorio.