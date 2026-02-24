Feria Valencia se convierte en “hospital” del patrimonio documental tras la dana: ya se han rescatado 324 planos, 1.256 libros y 1.650 cajas

La recuperación de la memoria escrita de los municipios golpeados por la dana del 29 de octubre de 2024 avanza a buen ritmo. Las instalaciones habilitadas en Feria Valencia por el Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) ya han permitido rescatar y estabilizar una parte sustancial de la documentación dañada de archivos municipales, judiciales y parroquiales, un trabajo silencioso pero decisivo para el patrimonio local y para la garantía de derechos de la ciudadanía.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha visitado este espacio de recuperación junto a archiveros de Massanassa, Aldaia, Alfafar y Algemesí, además del alcalde de Paiporta Vicent Ciscar y responsables del archivo de la Generalitat, para comprobar sobre el terreno el estado de los trabajos. Según el balance trasladado durante la visita, la documentación recuperada asciende a 324 planos, 1.256 libros y 1.650 cajas con expedientes, “algo más de la mitad” del material afectado, mientras continúa la labor con el resto.

Ortí subrayó el valor patrimonial de esta actuación, insistiendo en que no se trata solo de una intervención técnica, sino de un compromiso con la historia de cada localidad: "la recuperación de esta documentación es un acto de responsabilidad con la memoria colectiva” y con el patrimonio documental valenciano.

Catarroja: vuelven al Registro Civil 55 volúmenes (1824-2019)

Uno de los hitos más simbólicos de esta operación de salvamento ha sido la devolución de 55 volúmenes del Registro Civil de Catarroja, que recogen nacimientos entre 1824 y 2019. Son libros con valor administrativo e histórico: ayudan a reconstruir genealogías, acreditar datos personales y preservar la continuidad de registros esenciales que también forman parte de la identidad local.

La intervención ha incluido limpieza minuciosa para eliminar barro y sedimentos, consolidación y reparación de desgarros y, debido al mal estado de las encuadernaciones, la reencuadernación completa para devolver estabilidad y asegurar conservación y consulta.

Este trabajo, según la información facilitada, ha sido posible gracias a la colaboración de la Comunidad de Madrid, que aportó fondos procedentes de dos funciones en Teatros del Canal para acelerar la recuperación patrimonial. Estos fondos han permitido la contratación de técnicos de una empresa especializada para que realizase los trabajos de encuadernación de estos libros.

Valor documental

Estos volúmenes fueron trasladados en un primer momento a las instalaciones habilitadas en Feria Valencia por el IVCR+i para salvaguardar el valor documental e histórico de la documentación de los archivos municipales, judiciales y parroquiales afectados por la riada, así como otras obras del patrimonio cultural valenciano (pinturas, textiles y esculturas).

Visita a Feria València para conocer la recuperación de archivos municipales y judiciales dañados por la dana. / GVA

Ortí ha subrayado que “cada volumen restaurado supone preservar parte de nuestra historia civil, garantizar derechos y asegurar que las futuras generaciones puedan acceder a una documentación esencial para comprender su pasado”.

Patrimonio local que se salva… y patrimonio que vuelve a respirar

Más allá de los documentos afectados por la dana, la consellera también visitó la sede del IVCR+i para conocer otras restauraciones en marcha (obra gráfica, partituras, pintura, textil y arqueología), una panorámica que refuerza la idea de que el patrimonio —también el documental— requiere inversión constante y equipos especializados.

En un contexto de emergencia, el rescate de libros, planos y expedientes es mucho más que recuperar papel: es restituir la memoria administrativa de los pueblos, conservar fuentes para la investigación histórica y garantizar que, incluso tras una catástrofe, nadie se quede sin pasado… ni sin derechos.