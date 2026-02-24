El Gobierno aprueba la reforma del polideportivo de Picanya tras la dana: 1,85 millones para césped, vestuarios y drenaje

El Gobierno central ha dado luz verde sin modificaciones al proyecto de rehabilitación integral y mejora del Polideportivo Municipal de Picanya, una actuación valorada en casi 1,85 millones de euros que permitirá recuperar las instalaciones dañadas por la dana y, además, aprovechar la intervención para modernizar el complejo deportivo.

Según ha informado el consistorio que preside Josep Almenar, la aprobación respalda íntegramente el documento redactado por los servicios técnicos del Ayuntamiento e incluye un paquete de mejoras que abarca desde la renovación del terreno de juego hasta actuaciones en redes e instalaciones. Entre las medidas principales destaca la sustitución del césped artificial del campo de fútbol, la construcción de nuevos vestuarios en una ubicación más adecuada, y la reparación de pistas deportivas como las de atletismo y pádel.

Mejora de las gradas

El plan también contempla trabajos de mejora en las gradas, la renovación de la zona infantil con nuevo pavimento de caucho, así como una intervención importante en la infraestructura del recinto: mejoras en saneamiento y drenaje, una nueva red de recogida de pluviales, reposición de pavimentos interiores y exteriores, y la revisión y reparación de la instalación eléctrica, además de la reposición de redes de agua potable y riego.

A estas actuaciones se suman labores de limpieza y retirada de lodos, escombros y restos acumulados, junto con tareas de desinfección y desinsectación en espacios interiores afectados, y la reposición de elementos de equipamiento y mobiliario urbano —como bancos, pilonas, vallas y otros componentes deteriorados— para devolver el polideportivo a un estado plenamente operativo.

Restaurar la funcionalidad del recinto

La memoria del proyecto subraya que las obras están orientadas a restaurar por completo la funcionalidad del polideportivo y a garantizar el cumplimiento de las normativas actuales de seguridad, accesibilidad y eficiencia.

Tras la aprobación estatal, la actuación entra ahora en fase de licitación, paso previo al inicio de los trabajos sobre el terreno.

El antecendente del pabellón

Cabe recordar que el Ministerio de Política Territorial del Gobierno de España ya aprobó a finales de 2025 la memoria enviada por los servicios técnicos municipales para la reparación del pabellón deportivo de Picanya. El presupuesto era de 617.446,96 euros.