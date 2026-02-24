Isabel Cervera presenta en Burjassot su poemario Grito en silencio

Las actividades de animación lectora y fomento de la lectura en Burjassot finalizan este mes de febrero con la presentación de una nueva obra literaria. En esta ocasión, la poesía va a ser la protagonista de la misma de manos de la autora Isabel Cervera que va a presentar su poemario Grito en silencio, de la Editorial Torres Editores.

La presentación, que contará también con intervenciones musicales, tendrá lugar el viernes 27 de febrero, a las 19.00 horas, en la Sala de Audiovisuales de la Casa de Cultura.

Tres temas

Grito en Silencio está vertebrado en tres temas: la introspección personal, la mujer y Granada. Es un viaje hacia la búsqueda de uno mismo, hacia el conocimiento. Temas como el futuro incierto, lo etéreo, la fusión de colores y los sentimientos como metáfora de las contradicciones del ser humano y la purificación del alma, como un viaje hacia lo desconocido, están presentes en sus páginas; un poemario que se inhala como bocanadas de paz interior.

Poder curativo de las palabras

Isabel Cervera es una de esas poetas tardías que un día descubrió el poder curativo de las palabras y desembarcó en una playa lírica, com ella misma señala, para presentar su primer poemario. Cuando menos lo esperaba, a esta maestra de música, que durante 24 años ha ejercido en el pueblo de Burjassot en dos colegios distintos, le apareció la inspiración de la palabra en cuya aura descansa este hermoso poemario.

En la presentación Isabel estará acompañada por Laure Cervera, con la guitarra española y su voz, e Irene Martínez, en su caso al piano y también con su voz.