El Padre Jofré, convertido en ninot de falla 617 años después del "milagro" que permitió el primer hospital psiquiátrico de València

Fue un 24 de febrero de 1409 cuando un fraile mercedario llamado Joan Gilabert Jofré se dirigía caminando hacia la catedral de València y presenció a una multitud apedreando a un hombre al grito de "al loco". El Padre Jofré actuó enfrentándose a la multitud y protegiendo al hombre apedreado. Este hecho, para muchos milagro, hizo que el Padre Joan Gilabert Jofré iniciara la creación del "Hospital de Ignoscents, Folls e Orats", el que es considerado el primer hospital psiquiátrico de occidente. ERl hospital que fundó evolucionó hasta convertirse en el Hospital General de Valencia. Actualmente, el Padre Jofré es considerado el pionero en el tratamiento digno de enfermedades mentales en Europa y es venerado como Siervo de Dios por la Iglesia Católica. En la actualidad un centro de salud y un hospital de pacientes crónicos y de larga estancia de València llevan su nombre.

Y justo 617 años, el Padre Jofré es protagonista de la Exposición de Ninot que se inaugura este martes en Torrent. La Falla Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent ha elegido el ninot del fraile para exponer en la muestra, como uno de los grandes protagonistas de su monumento grande diseñado por el artista Grego Acebedo, dedicado a la salud mental, y que lleva por lema "Estem de remat".

Detalle del Ninot de Cronista . UN hombre abrazando al Padre Jofré. / Falla Cronista

En el caso del ninot infantil, de la artista Marta Povez, la escena representa una adivinanza sobre el ombligo en la que se ven cinco personajes que ninguno de ellos tiene ombligo y que forma parte del proyecto "Tot el món té melic".

Fallas accesibles

Al igual que los ninots, las próximas fallas de Cronista volverán a ser accesibles, incorporando además de códigos NaviLens, la explicación con pictogramas y lectura fácil.

La falla Cronista Vicent Beguer i Esteve de Torrent, continúa con su apuesta por la accesibilidad en las fallas. Si el año pasado centraron su proyecto infantil "Inclusivament" en su trabajo para hacer la falla accesible e inclusiva, este año continúan aplicando todo lo desarrollado en ambas fallas, después de la trayectoria de dicho proyecto en varios congresos internacionales de accesibilidad en universidades europeas.

Código NaviLens para personas con discapacidad visual. / Falla Cronista

Por ello, los dos ninots, infantil y mayor, que presentan a la Exposición del Ninot de las Fallas de Torrent 2026, que se celebra en la Sala Cívica del Antic Mercat de Torrent, dispondrán de códigos con la tecnología NaviLens con los que las personas con discapacidad visual que usen la aplicación accederán a la audio descripción de los ninots.