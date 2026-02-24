Paterna avanza para ser “Gran Ciudad”: aprueba la memoria justificativa y encara el pleno para el reconocimiento

El Ayuntamiento de Paterna ha dado un nuevo paso para lograr el reconocimiento como municipio de Gran Ciudad, una figura prevista en la legislación autonómica que permite adaptar la organización municipal a ciudades con mayor complejidad de gestión. El avance más inmediato: la Memoria justificativa “Paterna Gran Ciudad” ya se ha presentado en la Comisión de Gran Ciudad y ha sido aprobada en comisión informativa, quedando como paso previo a su aprobación definitiva en el pleno.

El ayuntamiento gobernado por el alcalde del PSPV, Juan Antonio Sagredo, incoó el expediente para hace cerca de tres años. Si Paterna es declarada Gran Ciudad sería la segunda población de l'Horta en lograrlo tras Torrent, que lo consiguió en 2010.

Según ha explicado el concejal responsable del área y portavoz del gobierno local, David Fortea, el documento busca acreditar las circunstancias económicas, sociales, históricas y culturales que respaldan la candidatura, además de retratar el actual momento urbano de la ciudad: el crecimiento demográfico y residencial, la complejidad territorial, los retos de movilidad, y el peso del tejido empresarial y administrativo que exige una gestión más especializada.

Fortea ha agradecido “todo el trabajo transversal que ha implicado a todas las áreas del Ayuntamiento desde los responsables técnicos y personal funcionario demostrando la capacidad de coordinación y compromiso de nuestro equipo municipal”.

El "umbral" de los 75.000 habitantes

La base legal de este cambio está en el régimen de organización de los municipios de gran población (Título X de la Ley de Bases del Régimen Local, reformada por la Ley 57/2003), que contempla el acceso para municipios que superen los 75.000 habitantes y acrediten circunstancias especiales; la decisión final corresponde a la asamblea legislativa de la comunidad autónoma, a iniciativa del propio ayuntamiento.

En este contexto, el Ayuntamiento viene preparando desde hace años, acelerando en los últimos meses la documentación para “llegar con los deberes hechos” cuando el proceso entre en su fase decisiva, con comisiones de trabajo específicas orientadas tanto al contenido de la memoria como a la futura estructura municipal.

¿Qué cambia si Paterna logra la declaración?

La memoria municipal subraya que esta distinción permitiría a Paterna acogerse a un régimen jurídico y organizativo específico para mejorar la eficiencia y la prestación de servicios.

Entre los cambios más reconocibles para la ciudadanía está la posibilidad de crear distritos, con una administración más cercana en una ciudad que —según la documentación presentada— ya supera los 78.000 habitantes.

Trámites: de la memoria al reconocimiento

Con la Memoria ya validada en comisión informativa, el siguiente hito anunciado es su debate y aprobación en Pleno, paso clave para impulsar formalmente la solicitud en la normativa.

"El objetivo de este gran esfuerzo –ha remarcado Fortea- era reflejar una rigurosa y sólida memoria que ponga en valor la identidad propia de Paterna: las circunstancias económicas, sociales, históricas y culturales especiales que nos definen con el fin de estar a la altura de lo que supone aspirar al reconocimiento de Gran Ciudad”.

Fortea: "Favorecerá una gestión más eficiente"

A este respecto, el portavoz ha subrayado que “gracias a este reconocimiento, Paterna podrá acogerse a un régimen jurídico específico que favorecerá una gestión municipal más eficiente, una mejor prestación de los servicios públicos y una atención más ágil y cercana a la ciudadanía mediante la creación de los distritos”.