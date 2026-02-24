Torrent celebra la Semana de la Dona 2026 bajo el lema “Les dones sempre en ON”

Torrent se prepara para conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una nueva edición de la Semana de la Dona 2026, una cita ya consolidada en el calendario municipal que, un año más, convertirá a la ciudad en espacio de reflexión, celebración, convivencia y reivindicación.

Bajo el lema “Les dones sempre en ON”, la Casa de la Dona y el Ayuntamiento de Torrent han diseñado una programación completa que se desarrollará del 2 al 8 de marzo, con actividades culturales, educativas, sociales y lúdicas dirigidas a toda la ciudadanía.

Además, como antesala a la programación oficial, este año se han organizado dos actividades previas que servirán para calentar motores y reforzar el espíritu participativo y reivindicativo del 8M.

La concejala de Mujer y responsable de la Casa de la Dona, Amparo Chust, ha señalado que: “la Semana de la Dona es el reflejo del compromiso firme de Torrent con la igualdad real y efectiva. No es solo una programación puntual en torno al 8 de marzo, sino una muestra del trabajo constante que realizamos durante todo el año desde la Casa de la Dona, acompañando a las mujeres en su desarrollo personal, profesional y social.”

Una semana para celebrar, reflexionar y avanzar

Tal y como recoge el mensaje institucional de esta edición, el 8 de marzo es un día para celebrar los avances logrados, pero también para reflexionar en positivo sobre todo lo que queda por conquistar.

Desde el entorno familiar hasta el ámbito empresarial, deportivo, cultural o político, las mujeres son, como subraya el lema, el engranaje fundamental de una sociedad moderna que no puede permitirse “presionar el OFF”.

“Las mujeres siempre estamos en marcha, siempre en modo ‘ON’, sosteniendo familias, liderando proyectos, creando cultura, investigando, emprendiendo y rompiendo barreras. Esta semana es un homenaje a esa energía transformadora que impulsa el progreso de nuestra ciudad”, ha destacado la concejal.

Programación 2026: cultura, deporte, infancia y convivencia

Lunes 2 de marzo

Mujeres del mundo: fotografía solidaria

La Semana de la Dona arrancará el lunes 2 de marzo con la exposición “La otra mirada”, un proyecto fotográfico vinculado a VIDES de apoyo a mujeres de Mozambique, impulsado por las Salesianas de Torrent.

La inauguración tendrá lugar a las 18:30 horas en la Casa de la Dona (Sala Frida Kahlo).

Martes 3 de marzo

Mujeres artistas: Premio Mujer Atenea 2026

Uno de los actos centrales de la semana será la entrega del Premio Mujer Atenea 2026, que este año reconoce la trayectoria de María Isabel Martínez Esteso, escultora y ceramista torrentina. El acto se celebrará a las 19:00 horas en la Sala EMAT (Avda. al Vedat, 103), con invitación.

“El Premio Mujer Atenea simboliza el reconocimiento público al talento, al esfuerzo y a la trayectoria de mujeres que dejan huella en nuestra ciudad. Visibilizar referentes femeninos es fundamental para inspirar a las nuevas generaciones”, ha destacado Chust.

Miércoles 4 de marzo

Mujeres y discapacidad: teatro con reflexión social

La Plaza Unión Musical acogerá a las 18:00 horas la representación teatral “Un jacuzzi con vistas”, una obra que aborda la intersección entre género y exclusión social, planteando una reflexión crítica sobre las realidades complejas que viven muchas mujeres.

Jueves 5 de marzo

Mujeres y literatura

La Casa de la Dona será escenario de la presentación del libro “Destino Robado”, primera obra de la autora torrentina Lina Pastor Beguer.

El acto tendrá lugar a las 18:30 horas en la Sala Mujer Atenea.

Viernes 6 de marzo

Jornada de celebración y convivencia entre mujeres

La jornada más participativa se vivirá el viernes 6 de marzo:

12:30 h – Marcha reivindicativa en la Plaza Unión Musical, con la colaboración de la Batucada de Adisto.

13:15 h – Paellas y música en directo en el Ágora del Parc Central. Los tickets solidarios se recogerán en la Casa de la Dona a un precio simbólico de 3 euros. Este año la recaudación destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

15:30 h – Gran mascletà en honor a la mujer, en la explanada junto al Parc Central.

Además, por la tarde a las 18:30 horas en la Casa de la Dona, dentro del programa “Ellas cuentan. Mujeres deportistas”, se celebrará un coloquio con clubes locales que visibilizan el papel de la mujer en el deporte: Club de Arco Auroach, Penya Ciclista de Torrent, C.F. Torrent y C.F. Horta Sud.

Sábado 7 de marzo

Los primeros pasos hacia la igualdad

La infancia tendrá su espacio con una gymkana sobre corresponsabilidad, de 11:30 a 13:30 horas en la Plaza Unión Musical, fomentando desde edades tempranas valores de igualdad y reparto equitativo de responsabilidades.

Domingo 8 de marzo

Mujeres y música

La semana culminará con un concierto especial de la Banda Senior de la Unión Musical de Torrent, a las 18:00 horas en LA Unión Musical de Torrent (Avda. al Vedat, 21).

Formación, literatura y proyectos educativos

La programación se amplía con diversas iniciativas complementarias, como:

Presentación del proyecto ARBOLEDA, centrado en historias ejemplares de mujeres, dirigido al profesorado.

Presentación del curso de “Sensibilización en igualdad y aplicación de la perspectiva de género” para asociaciones y entidades sociales.

Exposición “Fiesta y Mujer son patrimonio” en el Mercado de San Gregorio (a partir del 9 de marzo).

Nuevas adquisiciones en el Espacio de Lecturas Violetas (Biblioteca Metro y Casa de la Dona).

Estas acciones refuerzan la dimensión educativa y permanente del trabajo por la igualdad que desarrolla la Casa de la Dona durante todo el año.

Actividades previas: preparando el 8M en modo O

Taller de pancartas reivindicativas

Los días miércoles 25 y jueves 26 de febrero, la Casa de la Dona acogerá un Taller de Pancartas Reivindicativas, un espacio creativo y participativo en el que las asistentes podrán elaborar sus propios mensajes y consignas de cara a las movilizaciones y actos del 8 de marzo.

Bajo el lema “La Casa de la Dona en MODO ON de cara al 8M”, esta actividad busca fomentar la implicación directa de la ciudadanía, reforzando la expresión colectiva y el compromiso social con la igualdad.

Cine Fórum

El viernes 27 de febrero, a las 17:30 horas, la Casa de la Dona acogerá una sesión especial de Cine Fórum con la proyección de la película “Es una cuestión de género”, que narra la historia de una joven abogada que acepta un caso de discriminación por razones de género en un intento por desafiar lo establecido.

Tras la proyección, se abrirá un espacio de debate y reflexión colectiva sobre la discriminación estructural, la igualdad jurídica y los avances en materia de derechos de las mujeres.

En palabras de Amparo Chust, “queremos que el 8M se viva como un proceso de reflexión y participación que va más allá de un solo día. Estas actividades previas permiten generar debate, conciencia y cohesión social antes del arranque oficial de la semana”.

Una invitación a toda la ciudadanía

La concejala ha concluido animando a la participación activa, “la igualdad no es solo una cuestión de mujeres, es una responsabilidad colectiva. Invito a toda la ciudadanía a sumarse a las actividades de esta Semana de la Dona, a reflexionar, a celebrar los avances y a seguir construyendo juntos una Torrent más igualitaria. La Casa de la Dona es y seguirá siendo un espacio abierto, cercano y comprometido con todas las torrentinas”.

Con esta programación variada y transversal, Torrent reafirma su compromiso institucional y social con la igualdad, consolidando la Semana de la Dona como un espacio de referencia para la cultura, la participación y la reivindicación en torno al 8 de marzo.