Más de 450 plazas nuevas desde 2023: el plan de aparcamientos de Torrent suma un nuevo espacio gratuito en Parc Central

El Ayuntamiento abrirá en próximas fechas un nuevo aparcamiento gratuito en superficie en el barrio de Parc Central de Torrent, dentro de la parcela dotacional reservada para el futuro Centro de Día para personas mayores y con diversidad funcional. La actuación permitirá poner en uso de forma inmediata un solar que, por su desnivel natural, se acondicionará de manera progresiva y se irá adaptando conforme avancen los proyectos urbanísticos previstos en el entorno.

Según ha adelantado el gobierno PP-Vox, el estacionamiento se ubicará en el suelo del futuro Centro de Día y, una vez comiencen las obras del edificio, el consistorio habilitará una parcela contigua a la actual para mantener el servicio.

La alcaldesa, Amparo Folgado, ha defendido que la medida busca aliviar la presión de aparcamiento en zonas con alta demanda y aprovechar solares dotacionales “antes de que se desarrollen los proyectos definitivos”.

Folgado y Gozalbo en el solar del futuro aparcamiento. / A. T.

Por su parte, el concejal José Francisco Gozalvo ha explicado que los trabajos de acondicionamiento ya están en marcha para abrir cuanto antes el nuevo espacio y que su ordenación se ajustará con el tiempo “en función de cómo se desarrollen las construcciones del Palacio de Justicia y del Centro de Día”.

Balance de plazas: más de 450 desde junio de 2023

Esta nueva bolsa de aparcamiento se integra en el plan municipal de creación y mejora de estacionamientos impulsado desde junio de 2023. En el balance ofrecido por el Ayuntamiento, Torrent ya ha generado más de 450 plazas nuevas en superficie en distintos puntos del municipio, entre ellas:

70 plazas en la calle 6 de Diciembre / Padre Méndez.

en la calle 6 de Diciembre / Padre Méndez. 183 plazas en el aparcamiento de l’Hort de Trénor (asfaltado, iluminado y señalizado).

en el aparcamiento de l’Hort de Trénor (asfaltado, iluminado y señalizado). 15 plazas en la calle Xirivella.

en la calle Xirivella. 54 plazas en Camí la Noria (en colaboración con FGV).

en Camí la Noria (en colaboración con FGV). 35 plazas en la zona de la Marxadella (calle Orfeó del Cercle Catòlic).

en la zona de la Marxadella (calle Orfeó del Cercle Catòlic). 15 plazas reordenadas en Santa Teresita y San Luis Bertrán.

reordenadas en Santa Teresita y San Luis Bertrán. 80 plazas entre las calles Foyeta y Caja de Ahorros.

Con la próxima apertura del aparcamiento de Parc Central, el equipo de gobierno busca consolidar una estrategia basada en “optimizar solares en desuso y adecuar espacios infrautilizados” para responder a una de las demandas más repetidas por los vecinos: disponer de más opciones para estacionar en los barrios.

"Necesidad real"

Folgado ha subrayado que “este nuevo espacio en Parc Central responde a una necesidad real de los residentes y demuestra que, con planificación y voluntad, se pueden poner en uso solares dotacionales antes de que se desarrollen los proyectos definitivos”.