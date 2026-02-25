Más de 14.000 personas acceden a diario al Parc Tecnològic de Paterna: una plataforma cívica exige soluciones a los colapsos
Empresas y vecinos advierten de que la congestión en la CV-35 ya no es solo un problema de movilidad: "se ha convertido en una cuestión de seguridad"
El Parc Tecnològic de Paterna ha dado un paso al frente con la creación de una plataforma cívica conjunta para reclamar actuaciones inmediatas que mejoren la movilidad y, sobre todo, garanticen la seguridad de trabajadores y residentes en el entorno de las áreas empresariales y urbanizaciones colindantes.
La iniciativa se acordó tras un encuentro celebrado en la sede de la EGM Parc Tecnològic Paterna, que reunió a representantes de empresas y entidades implantadas en el enclave —entre ellas, Sol i Vent, Polymer Char, Nunsys, Aidimme, MaxLinear, Edicom, Aimplas, Forvia u Orasnein— además de la Junta Ejecutiva de Mas Camarena y la propia EGM.
14.000 accesos diarios y una CV-35 al límite
Según los datos expuestos en la reunión, alrededor de 14.000 personas acceden cada día al parque empresarial situado junto a la autovía CV-35 conocida como la pista de Ademuz, con una elevada dependencia del vehículo privado. El último estudio de movilidad realizado reflejaba un déficit de 2.600 plazas de aparcamiento, derivado de que en el parque trabajan presencialmente 14.633 personas, de las cuales el 93 % accede en coche, con una ocupación media de 1,1 personas por vehículo. Un 45 % procede de la ciudad de València, lo que refuerza la urgencia de planificar soluciones a escala metropolitana, de forma coordinada y con horizonte a medio y largo plazo, junto con actuaciones locales en el corto plazo.
A este flujo se suma el tránsito de miles de vecinos de urbanizaciones cercanas como Mas Camarena y estudiantes de centros educativos que comparten las mismas infraestructuras viarias.
El principal punto crítico, señalan, se concentra en los accesos por la denominada Pista de Ademuz, donde se estima que más de 100.000 vehículos circulan en hora punta, provocando colapsos recurrentes y retenciones que se han convertido en rutina.
Cuando la movilidad pasa a ser un riesgo de emergencia
El mensaje de la plataforma pone el foco en un cambio de enfoque: del atasco como pérdida de tiempo al atasco como riesgo. Los participantes remarcaron que los bloqueos de tráfico pueden comprometer la evacuación y dificultar la intervención de los servicios de emergencia ante cualquier incidente, desde un accidente vial hasta una situación que obligue a desalojar instalaciones o zonas residenciales.
Manifiesto y presión institucional
En los próximos días, la plataforma prevé redactar un manifiesto para recabar apoyos de cientos de empresas, así como de miles de trabajadores y residentes, con el objetivo de trasladar a las administraciones competentes “la dimensión real del problema” y la necesidad de medidas a corto, medio y largo plazo.
Entre las reivindicaciones, el colectivo reclamará el cumplimiento efectivo del planeamiento urbanístico para evitar desarrollos que agraven el colapso, y la aplicación de las medidas ya contempladas en planes de movilidad tanto municipales como del área empresarial.
También es un problema ambiental
Desde una perspectiva de movilidad sostenible, la plataforma subraya un efecto colateral directo: la congestión continuada implica más emisiones, peor calidad del aire y mayor ruido en un corredor que ya soporta una gran carga de tráfico en horas punta.
El llamamiento a una "solución definitiva" apunta, por tanto, no solo a ganar fluidez, sino a reducir la dependencia del vehículo privado con alternativas eficaces que permitan repartir los desplazamientos y reforzar la seguridad vial en el entorno.
La plataforma se constituirá formalmente tras aprobar el manifiesto y, a partir de ahí, impulsará acciones de difusión, sensibilización y concienciación para acelerar decisiones y compromisos por parte de las administraciones.
