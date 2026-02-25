Aprobada la rehabilitación integral de la plaza de la Xapa en Benetússer: un espacio renovado y resiliente

El Ayuntamiento de Benetússer ha recibido la aprobación oficial de la memoria valorada para la rehabilitación integral de la plaza de la Xapa, uno de los espacios públicos más emblemáticos del municipio y punto de encuentro habitual para vecinos y vecinas. Esta actuación forma parte del plan de reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024 y permitirá no solo recuperar la plaza, sino transformarla en un espacio más seguro, sostenible y preparado frente a futuros episodios de lluvias intensas.

La nueva Xapa mantendrá su función como espacio de convivencia y esparcimiento, pero incorporará importantes mejoras técnicas y medioambientales respecto a su estado anterior. Se sustituirán los pavimentos dañados por materiales drenantes y permeables, que favorecerán la filtración del agua y reducirán la acumulación en superficie. Además, se implantará un sistema de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible para mejorar la gestión de las aguas pluviales y reforzar la resiliencia frente a inundaciones.

La zona infantil será completamente renovada con nuevos juegos, nuevo pavimento de seguridad y elementos de sombra, mejorando tanto la accesibilidad como la seguridad de los más pequeños. Asimismo, la fuente ornamental existente será sustituida por una cascada decorativa integrada en un muro, con sistema hidráulico en circuito cerrado más eficiente y de menor consumo. Como novedad, se incorporará también una zona de juegos de agua infantiles, que ampliará la oferta lúdica del espacio.

El proyecto contempla igualmente la mejora del arbolado y las zonas verdes, la instalación de barreras antirraíces para proteger los pavimentos, la renovación del alumbrado público con luminarias más eficientes energéticamente y la reposición del mobiliario urbano. Todo ello permitirá contar con una plaza más accesible, sostenible, segura y adaptada a la normativa actual, sin incrementar su superficie ni modificar su uso original.

El presupuesto base de licitación de la actuación asciende a 2.042.794 euros, financiados dentro del programa estatal para la recuperación de infraestructuras afectadas por la dana.

Tres proyectos en fase de ejecución

Esta aprobación se enmarca en el proceso global de reconstrucción del municipio. En estos momentos, tres grandes proyectos ya se encuentran en fase de ejecución de obras: el edificio de la Policía Local, el complejo de piscinas y el pabellón municipal. Además, el Ministerio ha aprobado 20 memorias de las 40 que integran el plan completo de reconstrucción de Benetússer, lo que supone un avance significativo en la recuperación de los espacios públicos y equipamientos dañados.

Con esta nueva aprobación, Benetússer continúa dando pasos firmes hacia la recuperación total del municipio, apostando por infraestructuras más modernas, resilientes y preparadas para el futuro.