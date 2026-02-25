El Ayuntamiento de Paiporta conmemora el 8M bajo el lema "Juntes contra el masclisme"

El Ayuntamiento de Paiporta, a través de la Concejalía de Igualdad, ha presentado la programación con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una agenda de actividades que se desarrollarán durante todo el mes. Todas ellas tienen como objetivo visibilizar la lucha por la igualdad, reconocer el papel de las mujeres en la sociedad y reforzar el compromiso colectivo contra las violencias machistas.

Bajo el lema “Juntes contra el masclisme”, la programación combina actividades reivindicativas, culturales, deportivas y formativas, dirigidas a públicos de todas las edades.

Las actividades arrancarán el viernes, 6 de marzo, en la Plaza Mayor, con la jornada “Juntes contra el masclisme”, que se celebrará de 10.30 a 13.00 horas. Durante la mañana habrá yoga participativo, baile en línea y danza circular, además de juegos de mesa y talleres, con la participación de la Xarxa Comunitària de Paiporta y el Programa de Envelliment Actiu del Ayuntamiento de Paiporta. A las 12.00 horas tendrá lugar la lectura del manifiesto institucional y del Cosell de la Dona.

Recreo-Cross de la Dona

Por la tarde, a las 16.00 horas, se celebrará el Recreo-Cross de la Dona. Las participantes saldrán desde la Plaza Xúquer de Paiporta en dirección a Picanya, municipio organizador de esta iniciativa deportiva y reivindicativa que promueve la participación de las mujeres y la convivencia entre localidades vecinas.

El sábado 7 de marzo, a las 19.00 horas en el Museu de la Rajoleria, se llevará a cabo el acto de entrega de los Premis Carolina Planells de narrativa corta contra la Violencia de Género, con la actuación del dúo musical Angi & Fabián.

El domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Paiporta se sumará a la manifestación del 8M en Valencia, que comenzará a las 18.00 horas en la Porta de la Mar bajo el lema “Democràcia sense feminisme és barbàrie”.

Exposiciones, formación y arte urbano

Paralelamente a las actividades organizadas para el 8M, el Museu de la Rajoleria acogerá del 10 al 28 de marzo la exposición “Rostres de dones de la DANA”, de Neus Chisbert. Esta muestra recoge testimonios y miradas sobre cómo las mujeres de Paiporta afrontaron la dana.

Además, del 23 de marzo al 12 de mayo se desarrollarán talleres de alfabetización digital para mujeres, centrados en el uso básico del teléfono inteligente, la ciudadanía e identidad digital y las aplicaciones prácticas para el día a día. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web municipal (paiporta.es/8m).

El 27 de marzo tendrá lugar una ruta de arte urbano feminista por Valencia, de 9.00 a 13.00 horas, a cargo de Silvia Maiques Samarra, arquitecta de la Associació Feministes de Carrer.

Paralelamente, durante estas semanas también se impartirán talleres de prevención de violencias machistas en todos los centros escolares del municipio, reforzando el trabajo de sensibilización desde edades tempranas.

Reafirma su compromiso

“Con esta programación, el Ayuntamiento de Paiporta reafirma su compromiso con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, la erradicación de las violencias machistas y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva” afirma el alcalde de Paiporta, Vicent Ciscar.

En este sentido, la vicealcaldesa, Marian Val, añade que “desde el consistorio y las administraciones locales no se va a dar ni un paso atrás en la conquista de derechos con perspectiva feminista y de responsabilidad a la hora de hacer políticas públicas por la igualdad”.

Por su parte, la concejala de Igualdad, Mª Jesús López, afirma que “el 8M es una jornada de reivindicación, memoria y compromiso colectivo” y, recuerda que “desde el consistorio se anima a toda la ciudadanía a participar en las actividades programadas y a seguir trabajando, de manera conjunta, por una Paiporta más igualitaria”.