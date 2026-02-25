Burjassot se compromete a visibilizar a las mujeres de su historia y a fomentar las asociaciones

El Ayuntamiento de Burjassot ha aprobado, en el pleno ordinario del mes de febrero, con los votos a favor de todos los grupos políticos y los concejales no adscritos y en contra el de Vox, el manifiesto reivindicativo con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Dicho manifiesto, elaborado por el Foro de Participación por la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Unidad de Igualdad – Espai Dona, reafirma la voluntad "de trabajar activamente por una igualdad real y efectiva. Reconocemos que, a pesar de los avances que sitúan a Burjassot como referente histórico en la elaboración e implementación de políticas de igualdad, persisten desafíos estructurales que debemos seguir abordando desde lo local”, tal y como señala el texto.

Texto que recoge los compromisos que adquiere el municipio para, como se ha señalado, para lograr una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; compromisos que llevarán a “visibilizar a las mujeres en la historia local, dotando de recursos y medios audiovisuales para no quede en el olvido la importante aportación de las mujeres de Burjassot; fomentar el asociacionismo femenino, como herramienta de ayuda mutua que afianza la sororidad, combate el aislamiento y visibiliza a las mujeres en su entorno; reconocer el trabajo de cuidados no remunerados que siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres; promover el liderazgo y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida municipal; continuar promocionado el emprendimiento y el empleo femenino; hacer de Burjassot una ciudad segura y cómoda para las mujeres e impulsar políticas municipales que promuevan la igualdad de hombres y mujeres así como la prevención y erradicación de la violencia de género”.

El Espai Dona cumple 20 años

Este año, además, es especial para el municipio ya que Espai Dona, el servicio integral de atención a las mujeres, cumple 20 años de trabajo ayudando a las mujeres del municipio y poniendo todo su empeño en el desarrollo de campañas y proyectos donde la igualdad es la bandera que lo guía. La creación de Espai Dona en 2006 consolidaba muchos años previos de trabajo y de realización de actividades por y para las mujeres de Burjassot; trabajo que sigue teniendo su continuidad en la actualidad.

El manifiesto se leerá el próximo 8 de marzo, el mismo Día Internacional de la Mujer, en la Plaza del Ayuntamiento de Burjassot en una jornada reivindicativa en la que habrá actividades para todas las edades desde las 11.00 horas a las que se invita a participar a toda la ciudadanía.