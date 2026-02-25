Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Puente V-30Festivos FallasVivienda ValènciaCorte AP-7Nou MestallaTiempo mascletaesAntiokupas CulleraEmpleo gigafactoríaNiebla ValenciaDiputación
instagramlinkedin

Burjassot se compromete a visibilizar a las mujeres de su historia y a fomentar las asociaciones

El municipio aprueba en el pleno su manifiesto del 8M y reafirma sus políticas de igualdad

El Ayuntamiento de Burjassot en una imagen de archivo.

El Ayuntamiento de Burjassot en una imagen de archivo. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Burjassot

El Ayuntamiento de Burjassot ha aprobado, en el pleno ordinario del mes de febrero, con los votos a favor de todos los grupos políticos y los concejales no adscritos y en contra el de Vox, el manifiesto reivindicativo con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

Dicho manifiesto, elaborado por el Foro de Participación por la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Unidad de Igualdad – Espai Dona, reafirma la voluntad "de trabajar activamente por una igualdad real y efectiva. Reconocemos que, a pesar de los avances que sitúan a Burjassot como referente histórico en la elaboración e implementación de políticas de igualdad, persisten desafíos estructurales que debemos seguir abordando desde lo local”, tal y como señala el texto.

Texto que recoge los compromisos que adquiere el municipio para, como se ha señalado, para lograr una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres; compromisos que llevarán avisibilizar a las mujeres en la historia local, dotando de recursos y medios audiovisuales para no quede en el olvido la importante aportación de las mujeres de Burjassot; fomentar el asociacionismo femenino, como herramienta de ayuda mutua que afianza la sororidad, combate el aislamiento y visibiliza a las mujeres en su entorno; reconocer el trabajo de cuidados no remunerados que siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres; promover el liderazgo y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida municipal; continuar promocionado el emprendimiento y el empleo femenino; hacer de Burjassot una ciudad segura y cómoda para las mujeres e impulsar políticas municipales que promuevan la igualdad de hombres y mujeres así como la prevención y erradicación de la violencia de género”.

El Espai Dona cumple 20 años

Este año, además, es especial para el municipio ya que Espai Dona, el servicio integral de atención a las mujeres, cumple 20 años de trabajo ayudando a las mujeres del municipio y poniendo todo su empeño en el desarrollo de campañas y proyectos donde la igualdad es la bandera que lo guía. La creación de Espai Dona en 2006 consolidaba muchos años previos de trabajo y de realización de actividades por y para las mujeres de Burjassot; trabajo que sigue teniendo su continuidad en la actualidad.

Noticias relacionadas

El manifiesto se leerá el próximo 8 de marzo, el mismo Día Internacional de la Mujer, en la Plaza del Ayuntamiento de Burjassot en una jornada reivindicativa en la que habrá actividades para todas las edades desde las 11.00 horas a las que se invita a participar a toda la ciudadanía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Más de 3.000 personas optan a uno de los 500 puestos de operario en PowerCo, la gigafactoría de Vokswagen en Sagunt
  2. Se acabó el teléfono de empresa: la Diputación de Valencia retira el móvil a los sindicatos tras la factura de 8.000 euros de un delegado de CSIF
  3. Las charangas provocaron un problema de orden público en la primera mascletà de la Fallas de València 2026
  4. El inicio de las Fallas pasado por agua: qué días va llover según Aemet
  5. La jueza de la dana de València sobre Mazón: 'La negligencia se prolongó largas horas, los fallecimientos se iban sucediendo de manera imparable
  6. Un amigo del vecino asesinado en Benimàmet: 'Se veía venir, Juan Carlos vivía con el miedo metido en el cuerpo
  7. La sección cuarta de la Audiencia de València acepta los recursos de la ultraderecha y ordena abrir juicio a Mónica Oltra
  8. La jefa de Meteorología de À Punt: 'A primera hora de la tarde ya se debía haber enviado un aviso a la población

Camp de Túria consolida su recuperación industrial y exige infraestructuras más resilientes

Camp de Túria consolida su recuperación industrial y exige infraestructuras más resilientes

Gonzalo Belenguer: atreverse como motor de liderazgo e innovación

Cómo optimizar los pagos en tu negocio gracias a Grupo Cooperativo Cajamar

Cómo optimizar los pagos en tu negocio gracias a Grupo Cooperativo Cajamar

Burjassot se compromete a visibilizar a las mujeres de su historia y a fomentar las asociaciones

Burjassot se compromete a visibilizar a las mujeres de su historia y a fomentar las asociaciones

L’Associació de familiars de Malalts d’Alzheimer Benvinguts d’Alginet dona suport a les persones malaltes i familiars

L’Associació de familiars de Malalts d’Alzheimer Benvinguts d’Alginet dona suport a les persones malaltes i familiars

De residus perillosos a matèries primeres per a la indústria

De residus perillosos a matèries primeres per a la indústria

Vithas Valencia Turia: un hospital joven que ya es un referente

Vithas Valencia Turia: un hospital joven que ya es un referente

El rey, a Milans del Bosch la noche del 23F: “Te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido”

El rey, a Milans del Bosch la noche del 23F: “Te ordeno que retires todas las unidades que hayas movido”
Tracking Pixel Contents