Denuncian aulas sin baños y saturadas tras el traslado del CEIP Germanells en Rafelbunyol

Varias familias con hijos e hijas trasladados del CEIP Germanells de Rafelbunyol desalojado por la aparición de grietas en uno de los edificios, denuncian la falta de condiciones básicas en los CEIP Verge del Miracle y escoleta El Parc, donde han sido trasladados los 340 alumnos y alumnas del Germanells.

En un comunicado enviado a este diario, lamentan que los problemas, aunque distintos, se dan tanto en infantil como en primaria. "En primer lugar, han agrupado a varias clases de tres y cuatro años y hay clases con hasta 32 niños. Después, han colocado en una parte al final de un pasillo a 60 niños donde no hay baños y están yendo al lavabo de los profesores, donde hay un solo inodoro y una pila para todos", dicen. "La guardería les ha tenido que dejar tres orinales porque si no, no hay suficientes; y hay niños que empiezan a tener infecciones de orina porque se aguantan y no quieren mear en orinales", siguen.

Instalación de baños portátiles

Por eso, varias familias han presentado instancias al ayuntamiento y el resultado es que el consistorio ha instalado dos baños portátiles. Un gesto que lamentan, no da solución al problema porque "no están adaptados a los niños; son minúsculos, no caben dos personas, la puerta se cierra sola y la pila y el inodoro es de tamaño adulto, por lo que los pequeños no llegan", se quejan.

Por su parte, el Ayuntamiento de Rafelbunyol asegura que está haciendo "todo lo posible para que las condiciones sean las mejores". En este sentido, y ras las reclamaciones de las familias, "se instalaron dos baños portátiles y los adaptaremos para los niños y niñas, pero se está trabajando conjuntamente con conselleria y los diferentes centros educativos para solventarlo lo antes posible".