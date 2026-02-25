Detenido por robar y agredir a dos personas en el domicilio donde residían ilegalmente en Albal

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 49 años y nacionalidad española por asaltar una vivienda en Albal, agredir a uno de sus ocupantes y sustraer efectos personales valorados en 2.000 euros.

Los hechos se remontan a finales del pasado mes de enero, cuando madre e hijo se trasladaron a un piso a cambio de abonar 2.000 euros a la persona que residía anteriormente en el inmueble. Poco después, otro vecino que ocupaba ilegalmente una vivienda en el edificio, se interesó por la cantidad que habían pagado y les reclamó el dinero al considerar que él había accedido primero al inmueble. Además, les amenazó con expulsarles del lugar.

Según la información proporcionada por la Guardia Civil, las amenazas fueron en aumento. El agresor comenzó a patear la puerta del piso e intentó forzar la entrada mientras esgrimía un revólver, llegando a apuntar a una de las víctimas. Aunque en un primer momento no logró acceder, poco después consiguió entrar por el patio de luces tras fracturar la ventana de la cocina.

Una vez en el interior, volvió a encañonar al denunciante y le exigió el pago del dinero. El arma de fuego fue accionada pero no llegó a disparar, momento en el cual la víctima forcejeó con él, ayudado de su madre que también estaba presente. Finalmente, el detenido se marchó el lugar.

Puerta forzada y robo por valor de 2.000 euros

Tras el suceso, ambos decidieron marcharse del inmueble. Al día siguiente regresaron para recoger sus pertenencias y comprobaron que la puerta había sido forzada y que faltaban diversos efectos personales por valor de 2.000 euros.

Con la presentación de la denuncia, los agentes iniciaron las pesquisas que permitieron identificar al autor de los hechos. Finalmente, el 11 de febrero se realizó la entrada y registro del domicilio del detenido, donde se hallaron los efectos sustraídos a las víctimas. También encontraron el arma utilizada y cartuchos compatibles con esta.

Durante el registro, localizaron prendas de uniformidad del Cuerpo Nacional de Policía, pasamontañas y dispositivos de trasmisiones, que podían ser usados de manera fraudulenta para simular funciones policiales.

El detenido ha ingresado en prisión y se le atribuyen los delitos de robo con violencia, allanamiento de morada, amenazas, coacciones y tenencia ilícita de armas. Las diligencias han sido entregadas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza número 4. Los efectos recuperados ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios.