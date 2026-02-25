Las fallas de Moncada piden que el edil investigado por la patada en una fiesta siga al mando del área

Todas las comisiones falleras de Moncada, a través del presidente de la Junta Local Fallera han enviado un comunicado formal por registro de entrada al vicealcalde de Moncada, Álvaro Gonzalvo (Compromís), que será alcalde a partir de junio en cumplimiento del pacto de gobierno local con el PSPV para pedirle que no releve a Martín Pérez de este departamento. Pérez es edil de Fallas socialista e investigado por la patada en una fiesta este verano.

En el escrito, que firman todas las comisiones, solicitan que no haya cambio en la concejalía de Fallas, pues hasta ahora ha funcionado "con eficacia y transparencia" durante el mandto "del actual concejal". En este sentido, aseguran que Martín Pérez Aranda (un edil que se ha visto envuelto en polémicas en los últimos años) "ha demostrado un compromiso absoluto con las Fallas, fomentando la colaboración, la planificación efectiva y la estabilidad del colectivo, consiguiendo una buena organización y desarrollo de la fiesta", continúan en la carta enviada a Gonzalvo.

Por todo ello, concluyen en el documento, "las nueve comisiones y la Junta Local Fallera, de manera unánime y rotunda, solicitan que se mantenga a Martín Pérez Aranda al frente de la concejalía de Fallas, garantizando la continuidad, la coordinación y la estabilidad del colectivo fallero de Moncada", concluyen las comisiones, que le piden una reunión a Álvaro Gonzalvo antes del 10 de marzo, a las puertas de las Fallas 2026.

Esta petición se da en una circunstancia concreta, pues en primer lugar, las fiestas están a la vuelta de la esquina y en segundo, la concejalía de Fallas era uno de los puntos clave del acuerdo de gobierno firmado tras las elecciones municipales de 2023.

Cabe recordar que una de las condiciones del pacto de gobierno entre socialistas y valencianistas, además del cambio de alcaldía (tres años Amparo Orts y uno Álvaro Gonzalvo) es que la concejalía de Fallas la ostentaría el PSPV los primeros tres años y el último año Compromís. Se trata de un área muy social en la que los concejales están en permanente contacto con un tejido asociativo que es amplio, una posición interesante teniendo en cuenta que las elecciones municipales se celebran dentro de poco más de un año.

Martín Pérez, una polémica y equilibrios imposibles

Esta carta implica elementos sensibles para el gobierno de Moncada, formado por PSPV y Compromís y caracterizado por competir en visibilidad y relevancia durante todo el mandato. En primer lugar, el protagonista de la misiva es Martín Pérez, marido de la alcaldesa, Amparo Orts (PSPV) y señalado en los últimos meses por un incidente, el de la patada 'voladora' en una fiesta de verano, por el que la fiscalía abrió diligencias el pasado diciembre tras una denuncia del PP. En aquel momento, el socio de gobierno, Compromís, condenó los hechos, aunque sin exigir la dimisión de Pérez. Después, presentaron una moción en el pleno para desactivar las protestas de la oposición y dar carpetazo al asunto al mismo tiempo que mostraban su rechazo públicamente, tal como ya explicó este diario.

Ahora, esta petición de las Fallas supondría para Compromís renunciar a una de las condiciones clave en el pacto de gobierno. La alcaldía la tendrán, tras haber superado varios baches con éxito y haber tragado saliva cuando su socio de gobierno metía la pata en polémicas como la de Martín Pérez, pero la concejalía con más conexión con el tejido social municipal podría quedar en manos de los socialistas, si los valencianistas ceden ante la petición del tejido fallero.